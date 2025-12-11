Рашисти знову атакували енергооб’єкти у Кременчуці: вибухи лунали усю ніч

Протягом ночі 11 грудня росіяни атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Володимира Когута.

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Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти

"Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Масований обстріл Кременчука

Вночі 7 грудня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

За даними ОВА, через атаку фіксувались перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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