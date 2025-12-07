Атака РФ на Кременчук: водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням. ФОТОрепортаж

Наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілу інфраструктури Кременчука.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення інженерних комунікацій

За його словами, фахівці безперервно працюють, щоб якнайшвидше повернути в Кременчук світло, воду та тепло.

"Водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення. Енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі електроенергії за графіками.



Теплопостачання - найбільш складне питання. Воно потребує значних ресурсів та залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його якнайшвидшого відновлення", - йдеться у повідомленні.

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Інформація від рятувальників

За даними ДСНС, внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури на Полтавщині.

















Окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

"Рятувальники продовжують роботи. Залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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