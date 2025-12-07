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Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог ударив ракетами та дронами по підприємствах енергетичного сектору у Кременчуці: здійнялись пожежі

Кременчук після обстрілу

Сьогодні, 7 грудня, вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

"Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.
Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Є перебої з водою, світлом та теплом

За даними ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
  • Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.

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Автор: 

Кременчук (346) обстріл (34588) Полтавська область (1403) Кременчуцький район (79)
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Топ коментарі
+2
Де протидрогові загородження для енергетики? Хто зливає координати?
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07.12.2025 10:58 Відповісти
+1
Шаурма давним-давно українська, ще козацькі гетьмани підкріплялися нею перед походами на ворогів. А у кальяну взагалі немає національної належності - він належить людству, а не росії.
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07.12.2025 09:02 Відповісти
+1
куліш (з пшона), соломаха (з гречаного борошна чи крупи), тетеря (пшоняна каша з кислим тістом), а також рибні страви типу щерби та вареники з галушками , на крайній випадок- коцюрба , бо готувати складніше . Цікаво - у якому з кіосків козацькі гетьмани купували шаурму , приготовану турецьими мігрантами у Німеччині ? Дайте посилання на 16-17 століття ((
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07.12.2025 12:31 Відповісти

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