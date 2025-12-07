Ворог ударив ракетами та дронами по підприємствах енергетичного сектору у Кременчуці: здійнялись пожежі
Сьогодні, 7 грудня, вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.
"Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.
Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Є перебої з водою, світлом та теплом
За даними ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
- Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.
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