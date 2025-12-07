Ворог ударив ракетами та дронами по підприємствах енергетичного сектору у Кременчуці: здійнялись пожежі

Сьогодні, 7 грудня, вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

"Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"

Є перебої з водою, світлом та теплом

За даними ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.

Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.

Також читайте: Чехія піднімала свої вертольоти в Польщі під час масованої атаки РФ на Україну