Враг нанес ракетные и дронные удары по предприятиям энергетического сектора в Кременчуге: возникли пожары

Кременчуг после обстрела

Сегодня, 7 декабря, ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

"В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование.
Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Читайте также: Для улучшения ситуации со светом после атаки РФ понадобятся недели, - "Укрэнерго"

Есть перебои с водой, светом и теплом

По данным ОВА, из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
  • Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

Читайте также: Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

И даже после этого вот увидите в тылу по прежнему будут торговать российской шаурмой и российскими кальянами и никто ни шаурмячников ни кальянщиков не мобилизирует потому что они столпы джихада...
показать весь комментарий
07.12.2025 08:47 Ответить
Шаурма давним-давно українська, ще козацькі гетьмани підкріплялися нею перед походами на ворогів. А у кальяну взагалі немає національної належності - він належить людству, а не росії.
показать весь комментарий
07.12.2025 09:02 Ответить
Ну да те что на турецкого султана служили подкреплялись шаурмой перед тем как идти вырезать неверных которые свинину ели!
показать весь комментарий
07.12.2025 09:06 Ответить
 
 