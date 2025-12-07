Враг нанес ракетные и дронные удары по предприятиям энергетического сектора в Кременчуге: возникли пожары

Сегодня, 7 декабря, ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

"В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование.

Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Есть перебои с водой, светом и теплом

По данным ОВА, из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.

Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

