Враг нанес ракетные и дронные удары по предприятиям энергетического сектора в Кременчуге: возникли пожары
Сегодня, 7 декабря, ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
Куда прицелился враг?
Как отмечается, под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.
"В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование.
Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Есть перебои с водой, светом и теплом
По данным ОВА, из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
- Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.
