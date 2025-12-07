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Атака РФ на Кременчуг: водоснабжение частично восстановили, самая сложная ситуация с отоплением. ФОТОРЕПОРТАЖ

В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела инфраструктуры Кременчуга.

Об этом сообщилв телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

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Восстановление инженерных коммуникаций

По его словам, специалисты непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло.

"Водоснабжение уже частично восстанавливается благодаря автономным источникам питания. Энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным восстановлением подачи электроэнергии по графикам.

Теплоснабжение - самый сложный вопрос. Оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.

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Информация от спасателей

По данным ГСЧС, в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела
Кременчуг после обстрела

Отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

"Спасатели продолжают работы. Привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Кременчуг (391) обстрел (33234) ГСЧС (5214) Полтавская область (1427) Кременчугский район (79)
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