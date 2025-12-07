Атака РФ на Кременчуг: водоснабжение частично восстановили, самая сложная ситуация с отоплением. ФОТОРЕПОРТАЖ

В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела инфраструктуры Кременчуга.

Об этом сообщилв телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

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Восстановление инженерных коммуникаций

По его словам, специалисты непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло.

"Водоснабжение уже частично восстанавливается благодаря автономным источникам питания. Энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным восстановлением подачи электроэнергии по графикам.



Теплоснабжение - самый сложный вопрос. Оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.

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Информация от спасателей

По данным ГСЧС, в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

















Отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

"Спасатели продолжают работы. Привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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