Атака РФ на Кременчуг: водоснабжение частично восстановили, самая сложная ситуация с отоплением. ФОТОРЕПОРТАЖ
В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела инфраструктуры Кременчуга.
Об этом сообщилв телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.
Восстановление инженерных коммуникаций
По его словам, специалисты непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть в Кременчуг свет, воду и тепло.
"Водоснабжение уже частично восстанавливается благодаря автономным источникам питания. Энергетики работают над стабилизацией сети и поэтапным восстановлением подачи электроэнергии по графикам.
Теплоснабжение - самый сложный вопрос. Оно требует значительных ресурсов и привлечения резервных средств, но специалисты уже выполняют все необходимое для его скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.
Информация от спасателей
По данным ГСЧС, в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры в Полтавской области.
Отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.
"Спасатели продолжают работы. Привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
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