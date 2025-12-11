Рашисты снова атаковали энергообъекты в Кременчуге: взрывы гремели всю ночь
В течение ночи 11 декабря россияне атаковали Кременчуг баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Владимира Когута.
Под ударом снова оказались энергетические объекты
"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Массированный обстрел Кременчуга
Ночью 7 декабря россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.
По данным ОВА, из-за атаки фиксировались перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
