Удар россиян по Полтавщине
Рашисты снова атаковали энергообъекты в Кременчуге: взрывы гремели всю ночь

РФ атаковала Кременчуг под ударом: РФ атаковала энергетические объекты энергосистему: два города Полтавщины обесточены

В течение ночи 11 декабря россияне атаковали Кременчуг баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Владимира Когута.

Под ударом снова оказались энергетические объекты

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Массированный обстрел Кременчуга

Ночью 7 декабря россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

По данным ОВА, из-за атаки фиксировались перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Кременчуг (395) обстрел (30846) Полтавская область (1328) Кременчугский район (62)
Озвірів кремлівський вибл@док і намагається змусити нашу
краіну до капітуляціі!
Хрін тобі на рило , мразь кацапська!
11.12.2025 08:28 Ответить
Батько знайомого працює в сірому кардигані. Сьогодні терміново викликали на нараду. Повернувся пізно і нічого не пояснив. Сказав лише «БОМЖЕКРЕМ» і зібрати речі в тривожний рюкзачок. Зараз їдемо кудись далеко за станцію РЕБ-звʼязку. Не знаю що відбувається, але мені здається почалося...
11.12.2025 08:49 Ответить
Що, підарстан нападе на Україну?
11.12.2025 08:55 Ответить
Нійуха не поняв, де батько працює, шо таке ''БОМЖЕКРЕМ'', чого поїхали і шо почалось?
11.12.2025 09:10 Ответить
 
 