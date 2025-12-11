В Кременчуге прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Кременчуге прогремели взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о скоростных целях в Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию от Воздушных сил ВСУ.

Новость дополняется.

