В Кременчуге прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Кременчуге прогремели взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о скоростных целях в Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию от Воздушных сил ВСУ.

Новость дополняется.

Читайте также: Россияне атаковали Запорожский район, - ОВА

Кременчуг (395) обстрел (30846) ракеты (3841) атака (801) Полтавская область (1328) Кременчугский район (62)
