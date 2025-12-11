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Новини Удар росіян по Полтавщині
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У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

ракети,шахеди

У Кременчуці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабіліки.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через повідомлення про швидкісні цілі на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Повітряних сил ЗСУ.

Перед цим окупанти атакували Запорізький район.

Новина доповнюється.

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Атака на Україну

Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні показали наслідки ранкового обстрілу Корабельного району: поранена жінка. ВIДЕО

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Кременчук (346) обстріл (34655) ракети (4466) атака (1696) Полтавська область (1406) Кременчуцький район (79)
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