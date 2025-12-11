У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кременчуці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабіліки.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через повідомлення про швидкісні цілі на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Повітряних сил ЗСУ.

Перед цим окупанти атакували Запорізький район.

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Атака на Україну

Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе.

Унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в ніч проти 10 грудня без електропостачання залишилися споживачі в Миколаївській та Харківській областях.

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