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У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Кременчуці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабіліки.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через повідомлення про швидкісні цілі на Полтавщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Повітряних сил ЗСУ.
Перед цим окупанти атакували Запорізький район.
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Атака на Україну
Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе.
- Унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в ніч проти 10 грудня без електропостачання залишилися споживачі в Миколаївській та Харківській областях.
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