У більшості регіонів України до кінця тижня світло вимикатимуть до 12 годин на добу, - "Укренерго"

У більшості областей України відключення світла до кінця тижня відбуватимуться за трьома чергами споживачів, що означає до 12 годин без електрики на добу.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, нині прогнозувати ситуацію складно, оскільки енергетична система щодня зазнає російських атак. "Три черги графіків погодинних відключень - це те, що нас очікує. У деяких регіонах може бути легше, а в деяких - гірше", - зазначив Зайченко.

9 грудня аварійні відключення були введені на території Харківської, Сумської та Полтавської областей через російський обстріл енергетичного об’єкта на Сумщині. Це призвело до необхідності балансувати частину енергосистеми шляхом аварійних вимкнень.

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Після інциденту аварійні відключення поширилися на інші регіони. За словами Зайченка, причиною стали одночасні несприятливі фактори: аварійне відключення генерації та неможливість збільшити виробництво на гідростанціях.

Голова "Укренерго" наголосив, що диспетчер НЕК був змушений застосувати аварійні відключення, щоб зберегти стабільність та цілісність енергосистеми.

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