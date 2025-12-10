РУС
В большинстве регионов Украины до конца недели свет будут отключать до 12 часов в сутки, - "Укрэнерго"

світло

В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки. 

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас прогнозировать ситуацию сложно, поскольку энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. "Три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых - хуже", - отметил Зайченко.

9 декабря аварийные отключения были введены на территории Харьковской, Сумской и Полтавской областей из-за российского обстрела энергетического объекта в Сумской области. Это привело к необходимости балансировать часть энергосистемы путем аварийных отключений.

После инцидента аварийные отключения распространились на другие регионы. По словам Зайченко, причиной стали одновременные неблагоприятные факторы: аварийное отключение генерации и невозможность увеличить производство на гидростанциях.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что диспетчер НЭК был вынужден применить аварийные отключения, чтобы сохранить стабильность и целостность энергосистемы.

10.12.2025 18:00 Ответить
А галущенку, навіть, підозру не винесли!
10.12.2025 17:45 Ответить
Цікаве формулювання - "у більшості". Наприклад, от у Львові вимикають десь по 2 години на добу, а деякі черги взагалі без відключень що можна легко перевірити онлайн. Це стосується і решти заходу України. А от центр сидить без світла по 15-18 годин. Цікава така справедливість.
10.12.2025 17:50 Ответить
А галущенку, навіть, підозру не винесли!
10.12.2025 17:45 Ответить
Неначасі! Потрібно дитятко вивчити за 200к долярів в ви посидьте без світла поки я буду ситий .
10.12.2025 17:59 Ответить
Это победа, или как?
10.12.2025 17:48 Ответить
Оооо, ефрейтор ерзянин, ти вже тут всплив з круглого отвору у підлозі дощатого доміка з назваю "Параша". Мабуть в тебе досвід не тільки у викачці гівна но і в енергетиці і ти тут теж кутузов.
10.12.2025 17:51 Ответить
Прапор, не спиться, своих подтянул, если старшина, то роту)? Хотя у вас до уровня старшины, прапорам было сложно дослужить!
10.12.2025 17:59 Ответить
Москворотий, ти до якого саме гівна людства з тавром "росиянин" відносишся? Умурт, коряк, чувашчи шось на кшталт осетина-иронгутанга?
10.12.2025 18:26 Ответить
Для прапора, хорошие знания, У вас еще ходит автобус до областного центра? Или на дизеле? Чуваш я или не чуваш не знаю. Дальше не хочу продолжать, не люблю повторяться. Я по службе своей имею право на титул, не говоря про родословную). Дальше ,"быдло", можешь импровизировать. Посмотрим, что у тебя в уме, или что тебе написали умные!
10.12.2025 18:33 Ответить
Тоб то, якут ефрейтор та генералісімус викачки гівна, ти ИВАН РОДУ НЕ ЗНАЮЩИЙ?
10.12.2025 18:36 Ответить
Згинь кацап
10.12.2025 17:57 Ответить
Звісно. Ми і в темряві люди. А ви - путінці і при світлі страшні монстри.
10.12.2025 17:59 Ответить
Не знаю, с какого, дальше не продолжаю, вы сделали вывод, что я путинец?
10.12.2025 18:01 Ответить
Та не соромся того кум ти є, ефрейтор радянськой армії та ******** кутузов з викачування гівна.
10.12.2025 18:33 Ответить
У меня коп все пишет! Вы меня оскорбили! Если вы Тамара, то. Хотя Держава Украина мне, пересичному, столько должна денег. Мне хватает, что есть! А разным Зольдатам , и другим дебилом, я могу рассказать куда идти! И по званию и по статусу!
10.12.2025 18:20 Ответить
Пардон не очень красиво получилось написать! У Вас денег не хватит! Только по судам за мной ходить!
10.12.2025 18:22 Ответить
Ти ба, його образили.
Бурят ефрейтор, та полководечь каналізації, як таке московотие гівно людства з тавром "росиянин" може образити ПРАВДА?
10.12.2025 18:35 Ответить
"Прапор"! Ты не понял? ЦН не балуйся с никами ушедших!
10.12.2025 18:37 Ответить
Теж саме тільки українською, інгуш ефрейто, бо я свинособачу не розумію.
10.12.2025 18:39 Ответить
Я тут с этим "ником" общаюсь исключительно из того, что есть инженерные проблемы, в квартире! Бей себя чем хочешь! " "Зольдату" здоровья, или покоя вечного!
10.12.2025 18:43 Ответить
Агов, ефрейтор татарський, теж саме тільки українською, бо я свинособачу не розумію.
10.12.2025 18:45 Ответить
Цікаве формулювання - "у більшості". Наприклад, от у Львові вимикають десь по 2 години на добу, а деякі черги взагалі без відключень що можна легко перевірити онлайн. Це стосується і решти заходу України. А от центр сидить без світла по 15-18 годин. Цікава така справедливість.
10.12.2025 17:50 Ответить
Київ 13-14 на добу.
10.12.2025 17:52 Ответить
В мене сьогодні вже 13 годин не було світла і ще 2 не буде, виходить 15. Вчора було гірше.
10.12.2025 17:55 Ответить
Тернопіль, вчора і сьогодні стало легше, а попередні 3 дні по 16+ годин не було. Бувало за один раз по 5-6 годин без електрики.
Думаю, тривалість відключень не тільки від браку енергії, а здатності ту електроенергію передати споживачам. Де роздовбані ЛЕП і підстанції, те, що залишилось має обмежену пропускну здатність. Тому і...
10.12.2025 18:13 Ответить
В Киеве 7-8 часов подряд без света почти норма последнее время.
10.12.2025 18:27 Ответить
Чернівці сьогодні 13,5 годин
10.12.2025 18:01 Ответить
- 16,5 год
10.12.2025 18:12 Ответить
До чого тут справедливість? В принципі я просто зайшов пореготіти. Це те саме, що казати: чому Харків більше обстрілюють, ніж Львів
10.12.2025 18:20 Ответить
Як ти там сказав - зайшов, щоб з тебе як завжди пореготіли? То я вже почав, насолоджуйся.
10.12.2025 18:35 Ответить
От дивится - у вас з сусідами 1 насосна станція на 12 споживачів. Ідуть труби. Як шо до вас в 3 містах хтось перебив трубу а іншиму в 1 місці а іншому в 5 а іншим пощастило, то як вам ту воду подати? Приклад звісно примітівний но десь так.
10.12.2025 18:31 Ответить
Я чесно скажу- мені абсолютно байдуже, чому саме так. Я хочу, щоб все нормально працювало і всі виконували свою роботу, а не тільки крали і розказували, чому нічого не працює.
10.12.2025 18:42 Ответить
А це вже запитання до бізнес-партнера та друзяки Зеленського Міндіча з Чернишовим, Галущенко, Алі-Бабою тощо. Ви не за них в 2019 голосували?
10.12.2025 18:47 Ответить
Я вже безліч разів писав, що голосував за Пороха і всіх знайомих вмовляв за нього голосувати.
10.12.2025 18:53 Ответить
Це добре. Дякую за відповідь.
10.12.2025 18:55 Ответить
Так вже котру добу по 18 годин без світла, Дніпровщина! 😮‍💨
10.12.2025 19:24 Ответить
Кам'янець Подільський Хмельницька область 14 годин без світла
10.12.2025 19:30 Ответить
Необхідно просто підвищити ціну за кіловат хоча б до 25 гривень.
10.12.2025 17:55 Ответить
Та да. І хай діти галущенків і інших скороходів вчаться за 200тис., чи скільки там євро на рік в швейцаріях за ці гроші. Оце буде справедливо.
10.12.2025 18:07 Ответить
Слухай, а де ти копійку за ці коментарі заробляєш? Хоч сотка гривень буде?)
10.12.2025 18:34 Ответить
Наслідки трьохрівневого будівництва
10.12.2025 17:57 Ответить
10.12.2025 18:00 Ответить
За цього зеленого п***раса мабуть і 20 відсотків адекватних громадян не проголосують сьогодні, зостануться тільки близькі сраколизи і фанатки, так прої**ати все що можна це талант треба , овоч тихенько сміється в стороні.
10.12.2025 18:03 Ответить
У вашому коментарі є слабке місце - відсоток адекватних громадян. Нажаль, досі дуже багато "єдиномарафонців", у котрих перемоги слідують одна за одною...
І пес Патрон отримує чергову медаль...
10.12.2025 18:18 Ответить
До речі вже час для петиції на закриття *************.
10.12.2025 18:22 Ответить
А на вибори зможуть дістати доступ тільки Зеленскій і низькопроцентні "відволікалки". Всіх потенційних конкурентів не допустять під різними причинами.
10.12.2025 18:20 Ответить
Підстаркуватих фанаток у нього багацько! 🤬
10.12.2025 19:25 Ответить
Как насчет три раза по 5 часов в сутки(15 без света в Запорожье) ? Шо означает...
10.12.2025 18:02 Ответить
Суми, Дніпро, Запоріжжя, Харків - ...опа
10.12.2025 18:15 Ответить
Киев и область,)
10.12.2025 18:22 Ответить
Вінниця - 16 годин
10.12.2025 18:23 Ответить
Це ще по божеські, 7-3-7-3-7-3-7-3 (7годин немає, 3 години є) і так по замкнотому колу! 🤬
10.12.2025 19:28 Ответить
Потужності всім вмикати світло є, це просто йде прогрів перед підвищенням тарифу.
10.12.2025 18:05 Ответить
Українських споживачів попереджають про потенційний різкий стрибок цін на послуги доступу до мережі Інтернет. За прогнозами, вартість абонентської плати може зрости до 3000 грн на місяць
10.12.2025 18:15 Ответить
Брехня. Хто прогнозує?
10.12.2025 18:23 Ответить
https://minfin.com.ua/ua/2025/12/09/163583814/
10.12.2025 18:26 Ответить
Мудрий наріт давно сидить по європах - вже діти в садочки пішли
10.12.2025 18:14 Ответить
Свет по 12 часов в сутки. Ну нихера ж себе. Это ж кто так мажорно живёт по нынешним меркам . А в некоторых регионах может быть даже легче. Это что за регионы такие. )
10.12.2025 18:18 Ответить
Наприклад Конча заспа
10.12.2025 18:20 Ответить
Или Львов, легенды ходят что там вообще свет почти сутками. Но у нас никто не верит.
10.12.2025 18:23 Ответить
В Конце заспе отключают. Родственники там живут. Ну не в той самой конечно, а в обычной. Там не так далеко)
10.12.2025 18:36 Ответить
То все брехня! Світло Е! Алеж не всім(((
10.12.2025 18:21 Ответить
На завтра графік по моїй черзі +2/-4. Тобто 16 годин без світла.
10.12.2025 18:44 Ответить
а по 14 год. в полтавській це теж до 12
10.12.2025 19:10 Ответить
Брешуть, як завжди! Вже є графіки на завтра!
10.12.2025 19:27 Ответить
Надіюсь на москві теж блекаут, так наш президент обіцяв
10.12.2025 19:28 Ответить
Чого він тільки не обіцяв! 🤣
10.12.2025 19:31 Ответить
 
 