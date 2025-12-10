В большинстве регионов Украины до конца недели свет будут отключать до 12 часов в сутки, - "Укрэнерго"

В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас прогнозировать ситуацию сложно, поскольку энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. "Три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых - хуже", - отметил Зайченко.

9 декабря аварийные отключения были введены на территории Харьковской, Сумской и Полтавской областей из-за российского обстрела энергетического объекта в Сумской области. Это привело к необходимости балансировать часть энергосистемы путем аварийных отключений.

После инцидента аварийные отключения распространились на другие регионы. По словам Зайченко, причиной стали одновременные неблагоприятные факторы: аварийное отключение генерации и невозможность увеличить производство на гидростанциях.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что диспетчер НЭК был вынужден применить аварийные отключения, чтобы сохранить стабильность и целостность энергосистемы.

