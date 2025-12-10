В большинстве регионов Украины до конца недели свет будут отключать до 12 часов в сутки, - "Укрэнерго"
В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки.
Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас прогнозировать ситуацию сложно, поскольку энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. "Три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых - хуже", - отметил Зайченко.
9 декабря аварийные отключения были введены на территории Харьковской, Сумской и Полтавской областей из-за российского обстрела энергетического объекта в Сумской области. Это привело к необходимости балансировать часть энергосистемы путем аварийных отключений.
После инцидента аварийные отключения распространились на другие регионы. По словам Зайченко, причиной стали одновременные неблагоприятные факторы: аварийное отключение генерации и невозможность увеличить производство на гидростанциях.
Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что диспетчер НЭК был вынужден применить аварийные отключения, чтобы сохранить стабильность и целостность энергосистемы.
Бурят ефрейтор, та полководечь каналізації, як таке московотие гівно людства з тавром "росиянин" може образити ПРАВДА?
Думаю, тривалість відключень не тільки від браку енергії, а здатності ту електроенергію передати споживачам. Де роздовбані ЛЕП і підстанції, те, що залишилось має обмежену пропускну здатність. Тому і...
І пес Патрон отримує чергову медаль...