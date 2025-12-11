УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11980 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
942 1

Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині

Енергетика Одещини під ударом: що відомо про обстріл 11 грудня?

Вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте: Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні ввечері 10 грудня (оновлено)

Нічний обстріл 11 грудня

  • Вночі окупанти атакували енергооб'єкти в Кременчуці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Також читайте: Єврокомісарка Марта Кос відвідала пошкоджену обстрілами ТЕС ДТЕК

Автор: 

обстріл (34655) Одеська область (4141)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 