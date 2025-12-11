Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині

Вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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Нічний обстріл 11 грудня

Вночі окупанти атакували енергооб'єкти в Кременчуці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

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