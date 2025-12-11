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Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.
Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", - йдеться в повідомленні.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Нічний обстріл 11 грудня
- Вночі окупанти атакували енергооб'єкти в Кременчуці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
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