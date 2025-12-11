РУС
Новости Обстрелы Одесчины
489

Рашисты атаковали объект энергетики в Одесской области

Энергетика Одесской области под ударом: что известно об обстреле 11 декабря?

Ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Повреждениям подверглись также два частных дома поблизости, выбиты стекла и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями", - говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Читайте: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине вечером 10 декабря (обновлено)

Ночной обстрел 11 декабря

  • Ночью оккупанты атаковали энергообъекты в Кременчуге баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Читайте также: Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК

Автор: 

обстрел (30846) Одесская область (3996)
@ (мова оригіналу):
"Карское море. Обская губа.
293-метровый газовоз из состава т.н. теневого флота путина Буран со 2-го декабря затёрт льдами и не может протиснуться к терминалу Новатэка "Утренний" для доставки украденного у россиян газа в китай.
путинские выслали несколько атомных ледоколов."
показать весь комментарий
11.12.2025 09:14 Ответить
 
 