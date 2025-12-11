Рашисты атаковали объект энергетики в Одесской области
Ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктуры региона.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.
Повреждениям подверглись также два частных дома поблизости, выбиты стекла и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями", - говорится в сообщении.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ночной обстрел 11 декабря
- Ночью оккупанты атаковали энергообъекты в Кременчуге баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
