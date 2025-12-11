Рашисты атаковали объект энергетики в Одесской области

Ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Повреждениям подверглись также два частных дома поблизости, выбиты стекла и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями", - говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Читайте: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине вечером 10 декабря (обновлено)

Ночной обстрел 11 декабря

Ночью оккупанты атаковали энергообъекты в Кременчуге баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Читайте также: Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК