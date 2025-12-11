Ночью атакованы энергообъекты в нескольких областях, обесточены потребители на Одесчине, - "Укрэнерго"

Ночью враг нанес удар по энергоинфраструктуре нескольких областей. В Одесской области часть потребителей осталась без электричества, ведутся ремонтные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"В результате восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – во всех регионах Украины сегодня применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения. Время применения вынужденных отключений электроэнергии по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Что известно о ночных обстрелах?

В течение ночи мощные взрывы раздавались в Кременчуге на Полтавщине. Враг атаковал энергетические объекты баллистическими ракетами и ударными дронами.

Также ночью российские беспилотники атаковали Одесскую область. Под ударом оказались гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктуры региона.

По информации Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ, а также 151 БПЛА (120 из них - "шахиды") из направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

Силы ПВО обезвредили 85 вражеских целей.

