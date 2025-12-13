Через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини

Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Що наразі відомо?

"Зʼясовуємо наслідки. Деталі повідомлю згодом", - уточнив Прокудін.

Обстріли області

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Янтарне, Кізомис, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Велетенське, Дніпровське, Микільське, Іванівка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Розлив, Томарине, Берислав, Милове, Дудчани, Бургунка, Веселе, Золота Балка, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Наслідки

Також зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.