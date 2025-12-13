РУС
419 2

Из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

свет пропал в Херсоне

В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в частности город Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно на данный момент?

"Выясняем последствия. Детали сообщу позже", - уточнил Прокудин.

Обстрелы области

По данным ОГА, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Янтарное, Кизомыс, Белозерка, Софиевка, Станислав, Велетенское, Днепровское, Никольское, Ивановка, Понятовка, Новодмитровка, Новотягинка, Разлив, Томарино, Берислав, Миловое, Дудчаны, Бургунка, Веселое, Золотая Балка, Львово, Миловое, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Республиканец, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон.

Последствия

Также отмечается, что российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты испортили заведение общественного питания и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

обстрел (30874) Херсон (3189) энергетика (2903) Херсонская область (5432) Херсонский район (713)
Треба подякувати нелоху та його друзякам....там взагалі ніяких укриттів не було....бачив своїми очима ...
13.12.2025 09:24 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу триває ,такими методами вони отримають лише огиду і ненависть до імперії зла.
13.12.2025 09:40 Ответить
 
 