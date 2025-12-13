Из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в частности город Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно на данный момент?

"Выясняем последствия. Детали сообщу позже", - уточнил Прокудин.

Обстрелы области

По данным ОГА, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Янтарное, Кизомыс, Белозерка, Софиевка, Станислав, Велетенское, Днепровское, Никольское, Ивановка, Понятовка, Новодмитровка, Новотягинка, Разлив, Томарино, Берислав, Миловое, Дудчаны, Бургунка, Веселое, Золотая Балка, Львово, Миловое, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Республиканец, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон.

Последствия

Также отмечается, что российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты испортили заведение общественного питания и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.