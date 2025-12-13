Одесская область под массированной атакой дронов: слышны взрывы
Утром 13 декабря 2025 года Одесская область подвергается массированной атаке дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил и мониторинговые телеграм-каналы.
Где наибольшая угроза?
Одесская область: несколько групп БПЛА в сторону Татарбунар с востока.
Одесская область: БПЛА в направлении Маяки/Теплодар с юго-востока. + Новые группы вражеских БПЛА из акватории Черного моря.
Одесская область: БПЛА на Белгород-Днестровский.
БПЛА на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря.
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, в настоящее время Одессе и Черноморску угрожает не менее 25 ударных дронов. Еще более 25 дронов летят на область.
Работает ПВО
В Одесской области слышны взрывы.
Информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атакует Украину ракетами и дронами: есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
📡 Протягом ночі, по Одещині застосовано понад 250 од. різних засобів ураження включаючи:
🚀 Крилаті ракети «Калібр» та «Іскандер-К»;
🛵 Близько 200 ударних БпЛА (з урахуванням тих, що летять зараз);
🚀 Ракети «Кинджал»;
