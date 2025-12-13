Одесская область под массированной атакой дронов: слышны взрывы

Утром 13 декабря 2025 года Одесская область подвергается массированной атаке дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил и мониторинговые телеграм-каналы.

Где наибольшая угроза?

Одесская область: несколько групп БПЛА в сторону Татарбунар с востока.

Одесская область: БПЛА в направлении Маяки/Теплодар с юго-востока. + Новые группы вражеских БПЛА из акватории Черного моря.

Одесская область: БПЛА на Белгород-Днестровский.

БПЛА на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, в настоящее время Одессе и Черноморску угрожает не менее 25 ударных дронов. Еще более 25 дронов летят на область.

Работает ПВО

В Одесской области слышны взрывы.

Информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атакует Украину ракетами и дронами: есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

