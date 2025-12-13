РФ атакует Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы" (обновлено)
Утром 13 декабря 2025 года войска РФ атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Где угроза?
Как отмечается, в настоящее время ракеты фиксируются в направлении Одесской области и Кропивницкого. Была также угроза для Полтавской области.
"Крылатая ракета на севере Одесской области курсом на юг! КР на Кировоградщине на/мимо Новоукраинку курсом на Одесскую область", - говорится в сообщении.
Ночная атака "Кинжалами"
Как сообщают ВС, ночью враг поднимал в небо МиГ-31К. Фиксировались пуски "Кинжалов" в сторону Одесской области и Кропивницкого. Информации о последствиях атаки пока нет.
Обновленная информация
По данным Воздушных сил, добавилась угроза для Николаева.
"КР с севера курсом на Николаев. КР с запада курсом на Николаев", - информируют ВС.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространялась воздушная тревога.
🛵 Більше 40 БпЛА розлітаються по різним частинам Одещини.
Вибивають обʼєкти енергетики в регіоні