РФ атакует Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы" (обновлено)

Утром 13 декабря 2025 года войска РФ атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где угроза?

Как отмечается, в настоящее время ракеты фиксируются в направлении Одесской области и Кропивницкого. Была также угроза для Полтавской области.

"Крылатая ракета на севере Одесской области курсом на юг! КР на Кировоградщине на/мимо Новоукраинку курсом на Одесскую область", - говорится в сообщении.

Ночная атака "Кинжалами"

Как сообщают ВС, ночью враг поднимал в небо МиГ-31К. Фиксировались пуски "Кинжалов" в сторону Одесской области и Кропивницкого. Информации о последствиях атаки пока нет.

Обновленная информация

По данным Воздушных сил, добавилась угроза для Николаева.

"КР с севера курсом на Николаев. КР с запада курсом на Николаев", - информируют ВС.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространялась воздушная тревога.

