Россия подняла Ту-95 МС: угроза запусков крылатых ракет

Российские оккупанты, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет с Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с Ту-95МС!" - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

