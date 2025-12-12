РУС
Россия подняла Ту-95 МС: угроза запусков крылатых ракет

Россияне подняли Ту-95: угроза запуска крылатых ракет

Российские оккупанты, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет с Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с Ту-95МС!" - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

обстрел (30860) Воздушные силы (2838) Ту-95 (25)
Без паніки, Свидоренко сказала на вихідні світла буде більше -.... в росії 😸
12.12.2025 10:46 Ответить
В кацапському Ярославлі сьогодні вночі вже додали освітлення і тепла 🔥
12.12.2025 10:51 Ответить
Я навіть не знаю де це, уйло напевно теж, а ось москва сіті болюче місце
12.12.2025 10:52 Ответить
Так, давайте запускати дрони саме туди, де у кацапів зосереджена більшість ППО. Нам же немає куди дрони зливати, так?
12.12.2025 11:05 Ответить
З мільйона дронів тисячу на мацкву міг би й виділити, а серйозно на оленів на півночі ж, в на локації по типу залізниці на тот чи аеропорту немає.
12.12.2025 11:07 Ответить
Дайте цій шмарі оселедця, нехай завалить своє шлЄбало. Ще одна карабєльная сосна
12.12.2025 10:56 Ответить
Болтун - находка для шпиона.
12.12.2025 11:34 Ответить
Із за цих українських гнидот шкоди більше чим від кацапні , один агент козир намолотив скільки..
12.12.2025 11:10 Ответить
Ракетний комплекс ОТРК "КОРШУН" (Х555) вітчизняної розробки здатен наносити удари по місцях базування ТУ95 на кольському півострові і на енгельсі. Нажаль клован заблокував його виробництво в серпні 2019. Може вже на часі виробництво разблокувати? В нас війна іде, нам потрібна зброя.
12.12.2025 11:43 Ответить
 
 