Россия подняла Ту-95 МС: угроза запусков крылатых ракет
Российские оккупанты, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет с Ту-95МС.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с Ту-95МС!" - говорится в сообщении.
Воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
