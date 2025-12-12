УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
4 138 14

Росія підняла Ту-95 МС: загроза пусків крилатих ракет

Росіяни підняли Ту-95: загроза пуску крилатих ракет

Російські окупанти, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет із Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога через загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС!" - йдеться в повідомленні.

Росіяни підняли Ту-95: загроза пуску крилатих ракет

Повітряна тривога

Наразі повітряну тривогу оголошено у кількох областях України.

Читайте: Доба на Харківщині: ворог бив по 5 населених пунктах, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Росіяни підняли Ту-95: загроза пуску крилатих ракет

Автор: 

обстріл (34673) Повітряні сили (3498) Ту-95 (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дайте цій шмарі оселедця, нехай завалить своє шлЄбало. Ще одна карабєльная сосна
показати весь коментар
12.12.2025 10:56 Відповісти
+3
В кацапському Ярославлі сьогодні вночі вже додали освітлення і тепла 🔥
показати весь коментар
12.12.2025 10:51 Відповісти
+2
Без паніки, Свидоренко сказала на вихідні світла буде більше -.... в росії 😸
показати весь коментар
12.12.2025 10:46 Відповісти

Завантаження...

 
 