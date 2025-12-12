Росія підняла Ту-95 МС: загроза пусків крилатих ракет
Російські окупанти, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет із Ту-95МС.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога через загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС!" - йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога
Наразі повітряну тривогу оголошено у кількох областях України.
Топ коментарі
+5 Злий Укр
показати весь коментар12.12.2025 10:56 Відповісти Посилання
+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар12.12.2025 10:51 Відповісти Посилання
+2 Besya #602532
показати весь коментар12.12.2025 10:46 Відповісти Посилання
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