РФ атакує Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали" (оновлено)
Зранку 13 грудня 2025 року війська РФ атакують Україну ударними дронами та крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Де є загроза?
Як зазначається, наразі ракети фіксуються у напрямку Одещини та Кропивницького. Була також загроза для Полтавщини.
"Крилата ракета на півночі Одещини курсом на південь! КР на Кіровоградщині на/повз Новоукраїнку курсом на Одещину", - йдеться у повідомленні.
Нічна атака "Кинджалами"
Як інформують ПС, вночі ворог підіймав у небо МіГ-31К. Фіксувалися пуски "Кинджалів" у бік Одещини та Кропивницького. Інформації про наслідки атаки наразі немає.
Оновлена інформація
За даними Повітряних сил, додалась загроза для Миколаєва.
"КР з півночі курсом на Миколаїв. КР із заходу курсом на Миколаїв", - інформують ПС.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія здійснила пуски "Калібрів": областями ширилась повітряна тривога.
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