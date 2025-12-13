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Новини Оголошення повітряної тривоги Ракетна атака
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Росія здійснила пуски "Калібрів": областями шириться повітряна тривога

калібр

У низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ракети

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, - повідомлялося о 00:40.

Група крилатих ракет з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 01:07.

Група крилатих ракет на Миколаївщині курсом на Одещину, - повідомлялося о 01:17.

КР з акваторії Чорного моря на Чорноморськ, - повідомлялося о 01:17. 

Курсом на Білгород-Дністровський, - повідомлялося о 01:19.

КР курсом на Сарату, - повідомлялося о 01:21.

Група КР на Одещині курсом на Ананьїв, - повідомлялося о 01:23.

Нова група КР з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 01:23.

КР курсом на Арциз, - повідомлялося о 01:25. 

Доповнюється... 

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