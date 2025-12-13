Росія здійснила пуски "Калібрів": областями шириться повітряна тривога
У низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ракети
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога, - повідомлялося о 00:40.
Група крилатих ракет з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 01:07.
Група крилатих ракет на Миколаївщині курсом на Одещину, - повідомлялося о 01:17.
КР з акваторії Чорного моря на Чорноморськ, - повідомлялося о 01:17.
Курсом на Білгород-Дністровський, - повідомлялося о 01:19.
КР курсом на Сарату, - повідомлялося о 01:21.
Група КР на Одещині курсом на Ананьїв, - повідомлялося о 01:23.
Нова група КР з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 01:23.
КР курсом на Арциз, - повідомлялося о 01:25.
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