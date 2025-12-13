Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся ракеты
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога, - сообщалось в 00:40.
Группа крылатых ракет из Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 01:07.
Дополняется...
Але ж зеленський з єрмаком, всі ракетні Програми обнулили перед війною ******!! А потім ще і МАРОДЕРІВ на крові Українців завели, як міндіч-шифер-шурма-чернишов та урядовці з Урядового кварталу від гончарука-шмигаля-свириденко, данилов-умеров….