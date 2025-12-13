РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10562 посетителя онлайн
Новости Объявление воздушной тревоги Ракетная атака
3 159 8

Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога

калібр

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся ракеты

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога, - сообщалось в 00:40.

Группа крылатых ракет из Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 01:07.

Дополняется... 

Автор: 

ракеты (3842) атака (807) Воздушные силы (2840)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Були б,з 2019 року, ракети в Україні, була б і відповідь!!
Але ж зеленський з єрмаком, всі ракетні Програми обнулили перед війною ******!! А потім ще і МАРОДЕРІВ на крові Українців завели, як міндіч-шифер-шурма-чернишов та урядовці з Урядового кварталу від гончарука-шмигаля-свириденко, данилов-умеров….
показать весь комментарий
13.12.2025 01:23 Ответить
Й Резнікова не забувайте.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:23 Ответить
А 73% дебілів забути?
показать весь комментарий
13.12.2025 03:05 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет приватбанк, а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 06:02 Ответить
<******* навіщо Ви мені пишете рашиським язиком?! Я його не розумію, пишіть нормальною мовою (Укр., Англ.) або йдіть лісом.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:27 Ответить
Ти прот що?8 з 10 дебіли
показать весь комментарий
13.12.2025 03:36 Ответить
доведено математично
показать весь комментарий
13.12.2025 03:37 Ответить
 
 