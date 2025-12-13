Одещина під масованою атакою дронів: чути вибухи

Зранку 13 грудня 2025 року Одещина перебуває під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил та моніторингові телеграм-канали.

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Де найбільша загроза?

Одещина: декілька груп БпЛА у бік Татарбунар зі сходу.

Одещина: БпЛА у бік Маяки/Теплодар з південного сходу. + Нові групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря.

Одещина: БпЛА на Білгород-Дністровський.

БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі Одесі та Чорноморську загрожує щонайменше 25 ударних дронів. Ще понад 25 дронів летять на область.

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Працює ППО

На Одещині чути вибухи.

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.

"Працює ППО. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях", - інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакує Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

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