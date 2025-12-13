Одещина під масованою атакою дронів: чути вибухи
Зранку 13 грудня 2025 року Одещина перебуває під масованою атакою дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил та моніторингові телеграм-канали.
Де найбільша загроза?
Одещина: декілька груп БпЛА у бік Татарбунар зі сходу.
Одещина: БпЛА у бік Маяки/Теплодар з південного сходу. + Нові групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря.
Одещина: БпЛА на Білгород-Дністровський.
БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.
За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі Одесі та Чорноморську загрожує щонайменше 25 ударних дронів. Ще понад 25 дронів летять на область.
Працює ППО
На Одещині чути вибухи.
Інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.
"Працює ППО. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях", - інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакує Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
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