Наймасованіша атака на Одещину від початку війни: двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом. ФОТО
Через ворожу масову атаку на Одесу у більшій частині міста немає світла, тепла та води.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".
Одеса під масованим ударом
Як зазначається, ворог масово атакував Одесу ударними безпілотниками і ракетами.
Вибухи пролунали в різних районах міста, повідомляють очевидці. Зникло світло, вода і опалення практично у всьому місті.
Горить підстанція
За даними видання, після атаки РФ спалахнула пожежа на одній із підстанцій у місті.
"Триває наймасштабніша атака на енергетичну інфраструктуру Одеської області. За наявною інформацією, пошкоджено близько десяти підстанцій", - пише "Думська".
Дані ОВА
Як пізніше повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога.
"Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.
Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.
Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.
"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", - закликає очільник області.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що зранку 13 грудня 2025 року Одещина перебуває під масованою атакою дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль