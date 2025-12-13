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Новини Удари по енергетиці
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Наймасованіша атака на Одещину від початку війни: двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом. ФОТО

Через ворожу масову атаку на Одесу у більшій частині міста немає світла, тепла та води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".

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Одеса під масованим ударом

Як зазначається, ворог масово атакував Одесу ударними безпілотниками і ракетами.

Вибухи пролунали в різних районах міста, повідомляють очевидці. Зникло світло, вода і опалення практично у всьому місті.

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Горить підстанція

За даними видання, після атаки РФ спалахнула пожежа на одній із підстанцій у місті.

горить підстанція в Одесі

"Триває наймасштабніша атака на енергетичну інфраструктуру Одеської області. За наявною інформацією, пошкоджено близько десяти підстанцій", - пише "Думська".

Дані ОВА

Як пізніше повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога.

"Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками: вибухи пролунали в Одесі та Дніпрі

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", - закликає очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 13 грудня 2025 року Одещина перебуває під масованою атакою дронів.

Автор: 

обстріл (34691) Одеса (5871) Одеська область (4147) енергетика (3874) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+5
"Мирний" привіт Трампу, Кушнеру, Вітькову і одеським ждунам. Це зе раз покчжує, як руцин до нестями хоме миру, русскага миру, де все переиворюється на розруху і смерть, навіть там, де війни нема. (русская глубінка - приклад).
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13.12.2025 09:22 Відповісти
+5
Що цим рашиські варвари хочуть довести ? Що б українські діти запам'тали росіян як варварів ,вбивць і дикарів ,крім огиди і ненависті до росії і її дибільного народу більш нічого немає.
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13.12.2025 09:36 Відповісти
+3
Що війна це найгірше що може статися з пересічною людиною. Владоможці та багатії ніколи не опиняться під бомбами, вони захищені залізобетоном бункерів а родини закордоном. Тому замість дипломатії влада гонорово йде на війну. Будь яка влада будь в якій не демократичній країні.
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13.12.2025 09:55 Відповісти

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