Наймасованіша атака на Одещину від початку війни: двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом. ФОТО

Через ворожу масову атаку на Одесу у більшій частині міста немає світла, тепла та води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".

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Одеса під масованим ударом

Як зазначається, ворог масово атакував Одесу ударними безпілотниками і ракетами.

Вибухи пролунали в різних районах міста, повідомляють очевидці. Зникло світло, вода і опалення практично у всьому місті.

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Горить підстанція

За даними видання, після атаки РФ спалахнула пожежа на одній із підстанцій у місті.

"Триває наймасштабніша атака на енергетичну інфраструктуру Одеської області. За наявною інформацією, пошкоджено близько десяти підстанцій", - пише "Думська".

Дані ОВА

Як пізніше повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога.

"Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.

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Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", - закликає очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 13 грудня 2025 року Одещина перебуває під масованою атакою дронів.