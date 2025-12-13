Наслідки наймасованішої атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали 4 людини

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна", - йдеться у повідомленні.

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Удари по енергетиці

Також, за даними ДСНС, сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.











Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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