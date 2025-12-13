Наслідки наймасованішої атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є постраждалі
За попередньою інформацією, постраждали 4 людини
"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна", - йдеться у повідомленні.
Удари по енергетиці
Також, за даними ДСНС, сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.
Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
- Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
- Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
- Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.
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а з боєголовкою 100M $ летить в Ізраїль.