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Новини Атака безпілотників на Одещину Атака дронів на Одесу
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Наслідки наймасованішої атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали 4 людини

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нічний удар по Одесі: окупанти знову б’ють по інфраструктурі

Удари по енергетиці

Також, за даними ДСНС, сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.

Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
  • Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
  • Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
  • Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

Також читайте: Росія здійснила пуски "Калібрів": областями шириться повітряна тривога

Автор: 

обстріл (34691) Одеса (5871) Одеська область (4147) ДСНС (5374) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+16
Мерзенні потвори! Загадаю бажання на Новий рік,щоб ці потвори масово виздихали у новому 2026 році.Ніколи не спілкувалась раніше українською мовою,тепер ця гидотно-мерзенна маса виродків зробила все,щоб я згадала і полюбила свою рідну мову,та знедолену Україну! Слава ЗСУ,та всім героям які боронять свою землю та українців.
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13.12.2025 09:59 Відповісти
+11
відповідь-промова потужного дебіла
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13.12.2025 09:51 Відповісти
+10
Наша балістика з боєголовкою потужністю 2М $ летить в москву,
а з боєголовкою 100M $ летить в Ізраїль.
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13.12.2025 10:23 Відповісти

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