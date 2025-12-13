У Миколаєві вибухи. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини

Уночі 13 грудня та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

Ведуться роботи з відновлення.

"Станом на зараз без постраждалих", - уточнив Кім.

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Ранкова атака

За даними Повітряних сил, Миколаїв наразі перебуває під ракетної атакою ворога.

"Знову чутно вибухи. Загроза триває!", - інформує мер міста Олександр Сєнкевич.

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