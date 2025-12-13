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Новини Обстріли Миколаєва
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У Миколаєві вибухи. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини

росія запустила ракети на Миколаїв

Уночі 13 грудня та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

Ведуться роботи з відновлення.

"Станом на зараз без постраждалих", - уточнив Кім.

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Ранкова атака

За даними Повітряних сил, Миколаїв наразі перебуває під ракетної атакою ворога.

"Знову чутно вибухи. Загроза триває!", - інформує мер міста Олександр Сєнкевич.

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Миколаїв (1911) Миколаївська область (2469) обстріл (34691) ракети (4467) Миколаївський район (220)
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