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У Миколаєві вибухи. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини
Уночі 13 грудня та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
За даними ОВА, наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.
Ведуться роботи з відновлення.
"Станом на зараз без постраждалих", - уточнив Кім.
Ранкова атака
За даними Повітряних сил, Миколаїв наразі перебуває під ракетної атакою ворога.
"Знову чутно вибухи. Загроза триває!", - інформує мер міста Олександр Сєнкевич.
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