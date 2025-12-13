В Николаеве взрывы. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области
Ночью 13 декабря и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Есть отключение электроэнергии
По данным ОГА, в настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.
Ведутся работы по восстановлению.
"На данный момент без пострадавших", - уточнил Ким.
Утренняя атака
По данным Воздушных сил, Николаев в настоящее время находится под ракетной атакой врага.
"Снова слышны взрывы. Угроза продолжается!", - информирует мэр города Александр Сенкевич.
