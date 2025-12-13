РУС
Новости Обстрелы Николаева
912 2

В Николаеве взрывы. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области

Россия запустила ракеты на Николаев

Ночью 13 декабря и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Есть отключение электроэнергии

По данным ОГА, в настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

Ведутся работы по восстановлению.

"На данный момент без пострадавших", - уточнил Ким.

Читайте также: РФ атакует Украину ракетами и дронами: есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы" (обновлено)

Утренняя атака

По данным Воздушных сил, Николаев в настоящее время находится под ракетной атакой врага.

"Снова слышны взрывы. Угроза продолжается!", - информирует мэр города Александр Сенкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал "шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки (обновлено)

Автор: 

Николаев (2219) Николаевская область (2252) обстрел (30874) ракеты (3842) Николаевский район (142)
Вознесенськ , в мене поки світло є
13.12.2025 07:40 Ответить
Нічна атака на Миколаївщину - на зараз без постраждалих
13.12.2025 07:42 Ответить
 
 