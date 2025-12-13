В Николаеве взрывы. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области

Ночью 13 декабря и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Есть отключение электроэнергии

По данным ОГА, в настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

Ведутся работы по восстановлению.

"На данный момент без пострадавших", - уточнил Ким.

Утренняя атака

По данным Воздушных сил, Николаев в настоящее время находится под ракетной атакой врага.

"Снова слышны взрывы. Угроза продолжается!", - информирует мэр города Александр Сенкевич.

