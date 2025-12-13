Наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі, - МВА

Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки триває

"Комунальники ліквідували негативні наслідки, які є. Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою", - сказав посадовець.

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Розгорнуто пункти незламності

Очільник МВА розповів, що у місті розгорнули 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово.

"Також у місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, ще 32 планують розгорнути ввечері за потреби", - сказав Лисак.

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

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