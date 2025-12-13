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Новини Обстріл Одеси Атака РФ на критичну інфраструктуру Одеси
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Наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі, - МВА

одеса

Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки триває

"Комунальники ліквідували негативні наслідки, які є. Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою", - сказав посадовець.

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Розгорнуто пункти незламності

Очільник МВА розповів, що у місті розгорнули 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово.

"Також у місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, ще 32 планують розгорнути ввечері за потреби", - сказав Лисак.

  • Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

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Одеса (5871) Одеська область (4147) атака (1701) електроенергія (6894) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+21
ППО в нас цілеспрямовано знищувалося клоунами з серпня 2019. Апофеозом було массове списання спеціалістів ППО в піхоту в жовтні 2024. Як говорится що зробили- те і отримали.
В нас в резерві велика кількість радянських ЗРК, але ракет до них нема. Виробництво ракет в країні надійно заблоковано. Ми ракети проміняли на асфальт і гру хрєном на роялі. Хрєн на роялі більш важливий ніж безпека.
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13.12.2025 19:53 Відповісти
+13
Оманські договорняки треба виконувати але українці гади на заваді стали! Бубачка повинен був ще 24 лютого 22 вилетіти в Англію але палки в колеса вставив кривонос , добряче змастивши аеродром
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13.12.2025 20:01 Відповісти
+13
Захищати ціною м'яса? А ти з якого окопу пишеш?
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13.12.2025 20:03 Відповісти

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