Світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато, - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено інфраструктуру

Як зазначається, внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода.

"Відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання", - уточнила прем’єрка.

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Організовано підвіз води

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах.

На місцях працюють пункти незламності.

Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.

Свириденко доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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