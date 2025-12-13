Світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато, - Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено інфраструктуру
Як зазначається, внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода.
"Відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання", - уточнила прем’єрка.
Організовано підвіз води
На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах.
На місцях працюють пункти незламності.
Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.
Свириденко доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
- Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
- Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
- Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.
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