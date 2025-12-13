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Новини Удари по енергетиці
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Світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато, - Свириденко

масована атака 13 грудня

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено інфраструктуру

Як зазначається, внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода.

"Відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання", - уточнила прем’єрка.

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Організовано підвіз води

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах.
На місцях працюють пункти незламності.

Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.

Свириденко доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
  • Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
  • Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
  • Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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Автор: 

Одеса (5871) Одеська область (4147) енергетика (3874) Свириденко Юлія (952) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+8
Одесити!

Пам'ятник Пушкіну не постраждав? - головний пам'ятник Одеси..

Серце моє за нього болить - решта дрібниця.
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13.12.2025 12:00 Відповісти
+6
От "прям" просто відсутні світло і вода.От прям не "ми ******** захист" а просто світло і вода самі кудись пішли і тепер "відсутні"
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13.12.2025 12:21 Відповісти
+5
Гарматкін -наше фсе! Правда у тому, що ніхто з "захисників " ефіопа не в змозі пригадати повністю хоч один його віршик)
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13.12.2025 12:08 Відповісти

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