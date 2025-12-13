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Всі тягові підстанції Одеси зашилися без електропостачання через ворожу атаку: електротранспорт не працює
Внаслідок наймасованішої ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
На міські маршрути вийде більше автобусів
Лисак дав доручення автомобільним перевізникам збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.
Для забезпечення сполучення організували рух соціальних автобусів:
- по маршруту трамвая №1 - від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30–40 хв);
- по маршруту трамвая №5 - від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години);
- по маршруту трамваїв №17, №18 та №20 - курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хв.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
- Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
- Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
- Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.
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