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Новини Удари по енергетиці
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Всі тягові підстанції Одеси зашилися без електропостачання через ворожу атаку: електротранспорт не працює

Одещина після обстрілу

Внаслідок наймасованішої ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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На міські маршрути вийде більше автобусів 

Лисак дав доручення автомобільним перевізникам збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.

Для забезпечення сполучення організували рух соціальних автобусів:

  • по маршруту трамвая №1 - від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30–40 хв);
  • по маршруту трамвая №5 - від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години);
  • по маршруту трамваїв №17, №18 та №20 - курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хв.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
  • Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
  • Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
  • Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

Також читайте: Росія здійснила пуски "Калібрів": областями шириться повітряна тривога

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обстріл (34691) Одеса (5871) Одеська область (4147) енергетика (3874) Одеський район (670)
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