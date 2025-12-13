Все тяговые подстанции Одессы остались без электроснабжения из-за вражеской атаки: электротранспорт не работает
В результате массированной вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской МВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
На городские маршруты выйдет больше автобусов
Лысак поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.
Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:
- по маршруту трамвая №1 - от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);
- по маршруту трамвая №5 - от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);
- по маршруту трамваев №17, №18 и №20 - курсируют автобусы с интервалом движения до 60 мин.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
- Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
- Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
- Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гройсман труханов Яценюк купа держсекретарів, та їх оточення, з Урядового кварталу, може це показати на пальцях для Українців!!!