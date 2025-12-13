РУС
Все тяговые подстанции Одессы остались без электроснабжения из-за вражеской атаки: электротранспорт не работает

Одесская область после обстрела

В результате массированной вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской МВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

На городские маршруты выйдет больше автобусов 

Лысак поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

  • по маршруту трамвая №1 - от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);
  • по маршруту трамвая №5 - от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);
  • по маршруту трамваев №17, №18 и №20 - курсируют автобусы с интервалом движения до 60 мин.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
  • Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
  • Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
  • Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Автор: 

обстрел (30874) Одесса (8109) Одесская область (4014) энергетика (2903) Одесский район (376)
Питання можна частково вирішити тільки додатковими skynex і подібними комплексами там, для захисту від кр і бпла.
13.12.2025 10:27 Ответить
Керівники ОДА (з поганялом від сруськіх - губернатори) та України з 2014 року, після введення в Україні - Особливого періоду і мобілізації, всю інфраструктуру завчасно ПІДГОТУВАЛИ до такого розвитку подій!!
Гройсман труханов Яценюк купа держсекретарів, та їх оточення, з Урядового кварталу, може це показати на пальцях для Українців!!!
13.12.2025 10:34 Ответить
 
 