Все тяговые подстанции Одессы остались без электроснабжения из-за вражеской атаки: электротранспорт не работает

В результате массированной вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской МВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На городские маршруты выйдет больше автобусов

Лысак поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

по маршруту трамвая №1 - от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);

по маршруту трамвая №5 - от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);

по маршруту трамваев №17, №18 и №20 - курсируют автобусы с интервалом движения до 60 мин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.

Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога