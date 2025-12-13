РУС
Новости
995 13

Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко

массированная атака 13 декабря

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с профильными министерствами и руководством энергетических компаний для ликвидации последствий ночного обстрела Одессы.

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

Повреждена инфраструктура

Как отмечается, в результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода.

"Восстановительные работы начаты немедленно после обстрелов. На месте работают профильные заместители Минэнерго и МВД, ГСЧС, профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения", - уточнила премьер.

Организован подвоз воды

На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам.
На местах работают пункты несокрушимости.

Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.

Свириденко поручила Одесской ОГА информировать население о ситуации с электро- и водоснабжением.

Что предшествовало?

  Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
  Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
  Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
  Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Автор: 

Одесса (8109) Одесская область (4014) энергетика (2903) Свириденко Юлия (317) Одесский район (376)
Топ комментарии
+3
Одесити!

Пам'ятник Пушкіну не постраждав? - головний пам'ятник Одеси..

Серце моє за нього болить - решта дрібниця.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:00 Ответить
+2
🤣 патарапілась
показать весь комментарий
13.12.2025 12:01 Ответить
+2
Гарматкін -наше фсе! Правда у тому, що ніхто з "захисників " ефіопа не в змозі пригадати повністю хоч один його віршик)
показать весь комментарий
13.12.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Добре, що з 2014 року, керівники (габернатори)ОДА разом з яценюком, гройсманом, гончаруком, шмигалем а тепер і Свириденко, завчасно і фахово з купою мудрил-держсекретарів, підготували Україну згідно з положенням

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
Генпрокурор, може прийти УЖЕ НАРЕШТІ сьогодні, до кожного з цього ПЕРЕЛІКУ осіб, щоб задати їм ряд запитань, про ОЧЕВИДНІ для усього Світу факти щодо наслідків х мудрого використання службового положення!!?!?!?
показать весь комментарий
13.12.2025 11:34 Ответить
генпрокурора Кравченко у відставку - Геть!
(за виконання вказівок ОПи про переслідування слідчих НАБУ)

і зама Вдовиченко у відставку!!!
Це людина, у родині якої:
брат-зрадник служить у військовій прокуратурі росії,
батько має російський паспорт і володіє бізнесом у Криму,
зведений брат - власник російського паспорта та елітної квартири у Києві,
ще один брат - теж мав російський паспорт.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:48 Ответить
Досить цю маячню спамити. Коли на вас нападуть троє з бітами, можете дістати Кримінальний кодекс і почати їм зачитувати статті і ваші права. Результат папірця проти біт зрозумілий. Але, дивлюся, не всім
показать весь комментарий
13.12.2025 12:19 Ответить
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що цього тижня в Україні може скоротитися тривалість дії графіків аварійних відключень електроенергії. Джерело: https://censor.net/ua/n3589915
показать весь комментарий
13.12.2025 11:38 Ответить
Юля С. трохи погарячкувала тоді....
показать весь комментарий
13.12.2025 11:49 Ответить
🤣 патарапілась
показать весь комментарий
13.12.2025 12:01 Ответить
Одесити!

Пам'ятник Пушкіну не постраждав? - головний пам'ятник Одеси..

Серце моє за нього болить - решта дрібниця.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:00 Ответить
там захист встановили - правда не багаторівневий поки що...
показать весь комментарий
13.12.2025 12:03 Ответить
Цього недостатньо - потрібний бункер.

Захист енергооб'єктів то таке, але Пушкін після Катерини разом із єврейсько-одеськими анекдотами з Привозу + Сонька золота ручка разом із Жванецьким та поборами з моряків і контрабанди Морського Порту це те на чому тримається Одеса.

Не можна втратити ..
показать весь комментарий
13.12.2025 12:18 Ответить
Гарматкін -наше фсе! Правда у тому, що ніхто з "захисників " ефіопа не в змозі пригадати повністю хоч один його віршик)
показать весь комментарий
13.12.2025 12:08 Ответить
"Тиха украинская ночь
Прозрачно небо
Звезды блещут..."
Ленин еще не придумал Украину.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:26 Ответить
От "прям" просто відсутні світло і вода.От прям не "ми ******** захист" а просто світло і вода самі кудись пішли і тепер "відсутні"
показать весь комментарий
13.12.2025 12:21 Ответить
Це рускій мір так асвабаждаєт «рускій горат адессу».
До речі, Одеса не така вже й велика, щоб її зрівняли з землею, як це зробили з Бахмутом та Маріуполем. ***** її живу не залишить.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:34 Ответить
 
 