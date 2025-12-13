Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с профильными министерствами и руководством энергетических компаний для ликвидации последствий ночного обстрела Одессы.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Повреждена инфраструктура

Как отмечается, в результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода.

"Восстановительные работы начаты немедленно после обстрелов. На месте работают профильные заместители Минэнерго и МВД, ГСЧС, профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения", - уточнила премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все тяговые подстанции Одессы остались без электроснабжения из-за вражеской атаки: электротранспорт не работает

Организован подвоз воды

На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам.

На местах работают пункты несокрушимости.

Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.

Свириденко поручила Одесской ОГА информировать население о ситуации с электро- и водоснабжением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.

Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога