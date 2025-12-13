Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с профильными министерствами и руководством энергетических компаний для ликвидации последствий ночного обстрела Одессы.
Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждена инфраструктура
Как отмечается, в результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода.
"Восстановительные работы начаты немедленно после обстрелов. На месте работают профильные заместители Минэнерго и МВД, ГСЧС, профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения", - уточнила премьер.
Организован подвоз воды
На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам.
На местах работают пункты несокрушимости.
Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.
Свириденко поручила Одесской ОГА информировать население о ситуации с электро- и водоснабжением.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
- Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
- Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
- Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
Генпрокурор, може прийти УЖЕ НАРЕШТІ сьогодні, до кожного з цього ПЕРЕЛІКУ осіб, щоб задати їм ряд запитань, про ОЧЕВИДНІ для усього Світу факти щодо наслідків х мудрого використання службового положення!!?!?!?
(за виконання вказівок ОПи про переслідування слідчих НАБУ)
і зама Вдовиченко у відставку!!!
Це людина, у родині якої:
брат-зрадник служить у військовій прокуратурі росії,
батько має російський паспорт і володіє бізнесом у Криму,
зведений брат - власник російського паспорта та елітної квартири у Києві,
ще один брат - теж мав російський паспорт.
Пам'ятник Пушкіну не постраждав? - головний пам'ятник Одеси..
Серце моє за нього болить - решта дрібниця.
Захист енергооб'єктів то таке, але Пушкін після Катерини разом із єврейсько-одеськими анекдотами з Привозу + Сонька золота ручка разом із Жванецьким та поборами з моряків і контрабанди Морського Порту це те на чому тримається Одеса.
Не можна втратити ..
Прозрачно небо
Звезды блещут..."
Ленин еще не придумал Украину.
До речі, Одеса не така вже й велика, щоб її зрівняли з землею, як це зробили з Бахмутом та Маріуполем. ***** її живу не залишить.