"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в расписании движения поездов из Одессы после атак РФ
Железнодорожное движение, несмотря на отключение электроэнергии в Одессе, продолжается. Однако есть изменения в графиках отправления поездов.
Об этом "УЗ" сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Отклонения в графиках движения
"Одесса остается обесточенной, но движение продолжается. Задействованы резервные тепловозы, поэтому есть отклонения от графиков отправки", - говорится в сообщении.
В частности, изменилось время отправления следующих поездов:
- поезд №38 Одесса — Ужгород (+43 мин);
- поезд №26 Одесса — Ясиня (+59 мин);
- поезд №12 Одесса — Львов (+42 мин);
- поезд №78 Одесса — Ковель (+65 мин).
"Несколько "болезненных" задержек есть и на других направлениях вследствие сообщений о минировании. Ни одно не подтвердилось, но мы не можем играть с безопасностью", - добавили в компании.
Изменения в пригородном движении
Кроме того, из-за преодоления последствий обстрелов в Одесской области сегодня и завтра "УЗ" вводит изменения в пригородном движении на ближайшие дни:
13 декабря временно не будут курсировать:
- №6406 Одесса-Главная — Колосовка
14 декабря временно не будут курсировать:
- №6401 Колосовка — Одесса-Главная
- №6253 Подольск — Одесса-Главная
- №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1
- №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная
Вместо этого остаются альтернативные поезда:
- №6408 Одесса-Главная - Колосовка
- №6403 Мариновская - Колосовка - Одесса-Главная
- №6255 Вапнярка - Подольск – Одесса-Главная
- №6270 Одесса-Застава-1 – Раздельная 1 – Подольск
- №6252 Одесса-Главная - Раздельная 1 - Вапнярка
- №6201 Раздельная 1 - Одесса-Главная
- №6255 Вапнярка - Раздельная 1 - Одесса-Главная
Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
- Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.
- По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.
