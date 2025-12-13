РУС
278 3

"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в расписании движения поездов из Одессы после атак РФ

поїзд

Железнодорожное движение, несмотря на отключение электроэнергии в Одессе, продолжается. Однако есть изменения в графиках отправления поездов.

Об этом "УЗ" сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Отклонения в графиках движения

"Одесса остается обесточенной, но движение продолжается. Задействованы резервные тепловозы, поэтому есть отклонения от графиков отправки", - говорится в сообщении.

В частности, изменилось время отправления следующих поездов:

  • поезд №38 Одесса — Ужгород (+43 мин);
  • поезд №26 Одесса — Ясиня (+59 мин);
  • поезд №12 Одесса — Львов (+42 мин);
  • поезд №78 Одесса — Ковель (+65 мин).

"Несколько "болезненных" задержек есть и на других направлениях вследствие сообщений о минировании. Ни одно не подтвердилось, но мы не можем играть с безопасностью", - добавили в компании.

Читайте также: Временно отменен ряд пригородных поездов из-за боевых действий в Днепропетровской области, - Укрзализныця

Изменения в пригородном движении

Кроме того, из-за преодоления последствий обстрелов в Одесской области сегодня и завтра "УЗ" вводит изменения в пригородном движении на ближайшие дни:

13 декабря временно не будут курсировать:

  • №6406 Одесса-Главная — Колосовка

14 декабря временно не будут курсировать:

  • №6401 Колосовка — Одесса-Главная
  • №6253 Подольск — Одесса-Главная
  • №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1
  • №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная

Вместо этого остаются альтернативные поезда:

  • №6408 Одесса-Главная - Колосовка
  • №6403 Мариновская - Колосовка - Одесса-Главная
  • №6255 Вапнярка - Подольск – Одесса-Главная
  • №6270 Одесса-Застава-1 – Раздельная 1 – Подольск
  • №6252 Одесса-Главная - Раздельная 1 - Вапнярка
  • №6201 Раздельная 1 - Одесса-Главная
  • №6255 Вапнярка - Раздельная 1 - Одесса-Главная

Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря

  • Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
  • Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.
  • По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

Читайте также: Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны, - ГВА

Автор: 

Лисак! Де ППО? Було,,,,,
показать весь комментарий
13.12.2025 23:43 Ответить
а zенералісімус готується до розмови з партнерами
показать весь комментарий
14.12.2025 00:03 Ответить
Не біда, головне, що 3000км на шару, та ще й лісі серед мєлярда дерев, правда ж, зєлєбоби?
показать весь комментарий
14.12.2025 00:27 Ответить
 
 