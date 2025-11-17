Временно отменен ряд пригородных поездов из-за боевых действий в Днепропетровской области, - Укрзализныця
Из-за боевых действий 17 ноября временно приостановлено движение нескольких пригородных рейсов в Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
Временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6272 Синельниково-1 – Павлоград-1;
- №6277 Павлоград-1 – Синельниково-1.
Альтернативными рейсами остаются:
- №6280 Синельниково-1 – Павлоград-1;
- №6291 на участке Павлоград-1 – Синельниково-1
Также с задержкой 30 минут отправляется со станции Вольногорск поезд №6008 Пятихатки – Днепр.
"Время задержки может измениться, просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", - отметили в "Укрзализныце".
