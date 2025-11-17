Тимчасово скасовано низку приміських поїздів через бойові дії на Дніпропетровщині, - Укрзалізниця

Через бойові дії зупинено рух приміських поїздів у Дніпропетровській області

Через вплив бойових дій 17 листопада тимчасово призупинено рух кількох приміських рейсів у Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;
  • №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Альтернативними рейсами залишаються:

  • №6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;
  • №6291 на дільниці Павлоград-1 – Синельникове-1

Також із затримкою 30 хвилин прямує зі станції Вільногірськ поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро.

"Час затримки може змінитись, просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах", - зазначили в "Укрзалізниці".

