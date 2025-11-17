Тимчасово скасовано низку приміських поїздів через бойові дії на Дніпропетровщині, - Укрзалізниця
Через вплив бойових дій 17 листопада тимчасово призупинено рух кількох приміських рейсів у Дніпропетровській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;
- №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.
Альтернативними рейсами залишаються:
- №6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;
- №6291 на дільниці Павлоград-1 – Синельникове-1
Також із затримкою 30 хвилин прямує зі станції Вільногірськ поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро.
"Час затримки може змінитись, просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах", - зазначили в "Укрзалізниці".
