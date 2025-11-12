"Укрзалізниця" цього року скоротила дохід на 15%, чистий збиток перевищив 7 мільярдів

"Укрзалізниця" в січні-вересні цього року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 66,03 млрд грн, а також отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Про це повідомляється у фінансовій звітності компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, валовий збиток компанії за дев'ять цього року сягнув 7,02 млрд грн проти валового прибутку за аналогічний період 2024 року 8,06 млрд грн, а операційний збиток – 3,82 млрд грн проти 4,17 млрд прибутку за аналогічний період у 2024 році.

Дохід від пасажирських перевезень збільшився на 11% – до 9,5 млрд грн, проте дохід вантажних та поштових перевезень скоротився на 19% – до 50,1 млрд грн, дохід від інших послуг – на 14,7%, до 6,36 млрд грн.

Витрати на інвестиційну діяльність за три квартали цього року зросли до 11,51 млрд грн з 9,46 млрд грн в аналогічному періоді минулого року, а вільні грошові кошти скоротилися до 6,81 млрд грн з 13,02 млрд грн на початок року та 17,27 млрд грн – рік тому.

Власний капітал "Укрзалізниці" на кінець вересня цього року зменшився до 181,34 млрд грн, тоді як зобов'язання зросли з 90,3 млрд грн до 109,7 млрд грн, зокрема поточні – з 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн.

Чистий борг збільшився за дев'ять місяців з 55,87 млрд грн до 73,01 млрд грн.

Державні гранти за цей період 2025 року становили 18,94 млрд грн проти 9,66 млрд грн за той самий період минулого року.

Обсяг експортних перевезень "Укрзалізниці" в січні-червні 2025 року скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень збільшився на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Пасажиропотік у першому півріччі 2025 року збільшився на 1,2% – до 13,52 млн.

У 2024 році компанія збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявляв, що ціни на квитки на потяги в Україні в кілька разів нижчі за реальну собівартість пасажирських перевезень.

До того повідомлялося, що "Укрзалізниця" пропонує підвищити вантажні тарифи наступного року на 41,5% в два етапи, але також проситиме і про додаткове фінансування з держбюджету.

Також Лешенко говорив, що для того, щоб пасажирські перевезення перестали бути збитковими для "Укрзалізниці", ціни на квитки потрібно підвищити у 3-4 рази, але під час війни цього не робитимуть.