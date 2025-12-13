Из-за атаки РФ в Арцизе Одесской области света не будет как минимум неделю
Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.
Об этом сообщил мэр города Арциз Сергей Парпуланский, информирует Цензор.НЕТ.
Быстрого восстановления электроснабжения не прогнозируют
"Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий быстрого подключения света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В г. Арциз, по данным энергетиков, ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит", - рассказал городской голова.
Где ситуация лучше?
В то же время Парпуланский отметил, что несколько лучше ситуация для сел громады, а также для военного городка. Впрочем, и там перспективы пока "неудовлетворительные".
"Что касается водоснабжения - будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее", - добавил мэр города.
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
Місто мильйонник потушили і світло обіцяють станом на зараз аж у середу.
А у інфополі тиша!!!
От мене ніяк не відпускає думка: ДТЕК - то приватна компанія "Гудка" (в міру - Ахмєтова). Так чого ж ця приватна компанія аж ніяк не захистила свої активи (читай - енергообладнання), а тепер вимагає від держави того самого захисту, який самі і не зробили....
Ну "бубачка" є довбодятлом, але ж гроші, сподіваюсь, рахувати вміє і розуміє, що відновлення ахметовської ДТЕК державним коштом - то гроші, які не вкрали собі ті самі Міндічі-дєрьмаки і ширма їх зеленська... І виручка від усіх проданих (на передодні вторгнення) київських квартир не перекриє податки на всю закордонну нерухомімість цього. Хоч це ВОНО розуміє? Я вже не кажу про "другий термін", який світить цьому "херпіду"! (2-3 пожиттєвих з конфіскацією по статях трьох мінімум)