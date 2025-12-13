Из-за атаки РФ в Арцизе Одесской области света не будет как минимум неделю

Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.

Об этом сообщил мэр города Арциз Сергей Парпуланский.

Быстрого восстановления электроснабжения не прогнозируют

"Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий быстрого подключения света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В г. Арциз, по данным энергетиков, ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит", - рассказал городской голова.

Где ситуация лучше?

В то же время Парпуланский отметил, что несколько лучше ситуация для сел громады, а также для военного городка. Впрочем, и там перспективы пока "неудовлетворительные".

"Что касается водоснабжения - будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее", - добавил мэр города.

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

