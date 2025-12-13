Через атаку РФ в Арцизі Одеської області світла не буде щонайменше тиждень

Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.

Про це повідомив мер міста Арциз Сергій Парпуланський, інформує Цензор.НЕТ.

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Швидкого відновлення електропостачання не прогнозують

"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У м. Арциз, за даними від енергетиків, очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - розповів міський голова.

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Де ситуація є кращою?

Водночас Парпуланський зазначив, що дещо кращою є ситуація для сіл громади, а також для військового містечка. Втім і там перспективи поки "незадовільні".

"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер міста.

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

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