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Новини Удари по енергетиці
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Через атаку РФ в Арцизі Одеської області світла не буде щонайменше тиждень

світло

Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.

Про це повідомив мер міста Арциз Сергій Парпуланський, інформує Цензор.НЕТ.

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Швидкого відновлення електропостачання не прогнозують

"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У м. Арциз, за даними від енергетиків, очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - розповів міський голова.

Читайте також: Наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі, - МВА

Де ситуація є кращою?

Водночас Парпуланський зазначив, що дещо кращою є ситуація для сіл громади, а також для військового містечка. Втім і там перспективи поки "незадовільні".

"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер міста.

  • Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Читайте також: Росіяни атакували дронами Арциз на Одещині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Автор: 

обстріл (34709) Одеська область (4147) електроенергія (6894) Болградський район (4) Арциз (2)
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Топ коментарі
+12
О-е-е-й....мои соболезнования жителям этого города...Кацапи -кончена сволота
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13.12.2025 20:48 Відповісти
+9
В Одесі та половині області така ж історія.
Місто мильйонник потушили і світло обіцяють станом на зараз аж у середу.
А у інфополі тиша!!!
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13.12.2025 21:01 Відповісти
+8
59 генераторів від ЄС, трирвневий захист енергооб'єктів віт Наєма... І все по 3,14зді? Цікаво: а винен знову буде Порошенко?

От мене ніяк не відпускає думка: ДТЕК - то приватна компанія "Гудка" (в міру - Ахмєтова). Так чого ж ця приватна компанія аж ніяк не захистила свої активи (читай - енергообладнання), а тепер вимагає від держави того самого захисту, який самі і не зробили....

Ну "бубачка" є довбодятлом, але ж гроші, сподіваюсь, рахувати вміє і розуміє, що відновлення ахметовської ДТЕК державним коштом - то гроші, які не вкрали собі ті самі Міндічі-дєрьмаки і ширма їх зеленська... І виручка від усіх проданих (на передодні вторгнення) київських квартир не перекриє податки на всю закордонну нерухомімість цього. Хоч це ВОНО розуміє? Я вже не кажу про "другий термін", який світить цьому "херпіду"! (2-3 пожиттєвих з конфіскацією по статях трьох мінімум)
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13.12.2025 20:59 Відповісти

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