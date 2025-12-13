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Через атаку РФ в Арцизі Одеської області світла не буде щонайменше тиждень
Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.
Про це повідомив мер міста Арциз Сергій Парпуланський, інформує Цензор.НЕТ.
Швидкого відновлення електропостачання не прогнозують
"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У м. Арциз, за даними від енергетиків, очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - розповів міський голова.
Де ситуація є кращою?
Водночас Парпуланський зазначив, що дещо кращою є ситуація для сіл громади, а також для військового містечка. Втім і там перспективи поки "незадовільні".
"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер міста.
- Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
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Місто мильйонник потушили і світло обіцяють станом на зараз аж у середу.
А у інфополі тиша!!!
От мене ніяк не відпускає думка: ДТЕК - то приватна компанія "Гудка" (в міру - Ахмєтова). Так чого ж ця приватна компанія аж ніяк не захистила свої активи (читай - енергообладнання), а тепер вимагає від держави того самого захисту, який самі і не зробили....
Ну "бубачка" є довбодятлом, але ж гроші, сподіваюсь, рахувати вміє і розуміє, що відновлення ахметовської ДТЕК державним коштом - то гроші, які не вкрали собі ті самі Міндічі-дєрьмаки і ширма їх зеленська... І виручка від усіх проданих (на передодні вторгнення) київських квартир не перекриє податки на всю закордонну нерухомімість цього. Хоч це ВОНО розуміє? Я вже не кажу про "другий термін", який світить цьому "херпіду"! (2-3 пожиттєвих з конфіскацією по статях трьох мінімум)