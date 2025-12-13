УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4992 відвідувача онлайн
Новини Обстріл Одеси Атака РФ на критичну інфраструктуру Одеси Затримка поїздів через обстріли
1 046 3

"Укрзалізниця" повідомила про затримки й зміни в розкладі руху поїздів з Одеси після атак РФ

поїзд

Залізничний рух попри знеструмлення Одеси триває. Однак є зміни в графіках відправлення потягів.

Про це "УЗ" повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відхилення в графіках руху

"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, змінився час відправлення таких потягів:

  • поїзд №38 Одеса — Ужгород (+43 хв);
  • поїзд №26 Одеса — Ясіня (+59 хв);
  • поїзд №12 Одеса — Львів (+42 хв);
  • поїзд №78 Одеса — Ковель (+65 хв).

"Декілька "болючих" затримок є й на інших напрямках внаслідок повідомлень про мінування. Жодне не підтвердилось, але ми не можемо гратися з безпекою", - додали у компанії.

Читайте також: Тимчасово скасовано низку приміських поїздів через бойові дії на Дніпропетровщині, - Укрзалізниця

Зміни в приміському русі

Крім того, через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра "УЗ" вводить зміни в приміському русі на найближчі дні:

13 грудня тимчасово не курсуватиме:

  • №6406 Одеса-Головна – Колосівка

14 грудня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6401 Колосівка - Одеса-Головна
  • №6253 Подільськ – Одеса-Головна
  • №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1
  • №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна

Натомість залишаються альтернативні поїзди:

  • №6408 Одеса-Головна - Колосівка
  • №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна
  • №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна
  • №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ
  • №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка
  • №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна
  • №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна

Атака на Одещину в ніч на 13 грудня

  • Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
  • Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.
  • Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

Читайте також: Наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі, - МВА

Автор: 

Одеса (5871) Одеська область (4147) потяг (2072) Укрзалізниця (7208) Одеський район (670)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 