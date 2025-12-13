"Укрзалізниця" повідомила про затримки й зміни в розкладі руху поїздів з Одеси після атак РФ

Залізничний рух попри знеструмлення Одеси триває. Однак є зміни в графіках відправлення потягів.

Про це "УЗ" повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Відхилення в графіках руху

"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, змінився час відправлення таких потягів:

поїзд №38 Одеса — Ужгород (+43 хв);

поїзд №26 Одеса — Ясіня (+59 хв);

поїзд №12 Одеса — Львів (+42 хв);

поїзд №78 Одеса — Ковель (+65 хв).

"Декілька "болючих" затримок є й на інших напрямках внаслідок повідомлень про мінування. Жодне не підтвердилось, але ми не можемо гратися з безпекою", - додали у компанії.

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Зміни в приміському русі

Крім того, через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра "УЗ" вводить зміни в приміському русі на найближчі дні:

13 грудня тимчасово не курсуватиме:

№6406 Одеса-Головна – Колосівка

14 грудня тимчасово не курсуватимуть:

№6401 Колосівка - Одеса-Головна

№6253 Подільськ – Одеса-Головна

№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1

№6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна

Натомість залишаються альтернативні поїзди:

№6408 Одеса-Головна - Колосівка

№6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна

№6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна

№6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ

№6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка

№6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна

№6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна

Атака на Одещину в ніч на 13 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.

Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

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