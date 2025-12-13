"Укрзалізниця" повідомила про затримки й зміни в розкладі руху поїздів з Одеси після атак РФ
Залізничний рух попри знеструмлення Одеси триває. Однак є зміни в графіках відправлення потягів.
Про це "УЗ" повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Відхилення в графіках руху
"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, змінився час відправлення таких потягів:
- поїзд №38 Одеса — Ужгород (+43 хв);
- поїзд №26 Одеса — Ясіня (+59 хв);
- поїзд №12 Одеса — Львів (+42 хв);
- поїзд №78 Одеса — Ковель (+65 хв).
"Декілька "болючих" затримок є й на інших напрямках внаслідок повідомлень про мінування. Жодне не підтвердилось, але ми не можемо гратися з безпекою", - додали у компанії.
Зміни в приміському русі
Крім того, через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра "УЗ" вводить зміни в приміському русі на найближчі дні:
13 грудня тимчасово не курсуватиме:
- №6406 Одеса-Головна – Колосівка
14 грудня тимчасово не курсуватимуть:
- №6401 Колосівка - Одеса-Головна
- №6253 Подільськ – Одеса-Головна
- №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1
- №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна
Натомість залишаються альтернативні поїзди:
- №6408 Одеса-Головна - Колосівка
- №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна
- №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна
- №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ
- №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка
- №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна
- №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна
Атака на Одещину в ніч на 13 грудня
- Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
- Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.
- Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль