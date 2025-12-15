Свириденко: Повреждения энергосистемы в Одессе существенные, восстановление сетей требует времени
В результате российских атак энергосистемы в Одессе получили существенные повреждения. Восстановление сетей всего города требует времени.
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Работы по восстановлению продолжаются
"Заслушала доклады руководства Одесской ОГА и соответствующих служб по восстановлению Одессы после российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Электроснабжение уже восстановлено для более 180 тысяч потребителей. Работы по восстановлению всех районов города продолжаются круглосуточно", - сообщила глава правительства.
Тепло- и водоснабжение
Кроме этого, по словам Свириденко:
- Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных
- Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено.
- Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется по мере необходимости по заявкам от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни.
Она добавила, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле.
"Повреждения энергосистемы врагом существенные, поэтому восстановление сетей всего города требует времени", - добавила глава Кабмина.
Что предшествовало?
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
- Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.
- По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.
- В Одесской области 14 декабря отменена часть рейсов "Укрзализныци".
