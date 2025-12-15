РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10887 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака РФ на критическую инфраструктуру Одессы
480 4

Свириденко: Повреждения энергосистемы в Одессе существенные, восстановление сетей требует времени

світло

В результате российских атак энергосистемы в Одессе получили существенные повреждения. Восстановление сетей всего города требует времени.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работы по восстановлению продолжаются

"Заслушала доклады руководства Одесской ОГА и соответствующих служб по восстановлению Одессы после российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Электроснабжение уже восстановлено для более 180 тысяч потребителей. Работы по восстановлению всех районов города продолжаются круглосуточно", - сообщила глава правительства.

Читайте также: Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны, - ГВА

Тепло- и водоснабжение

Кроме этого, по словам Свириденко:

  • Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных
  • Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено.
  • Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется по мере необходимости по заявкам от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни.

Она добавила, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле.

"Повреждения энергосистемы врагом существенные, поэтому восстановление сетей всего города требует времени", - добавила глава Кабмина.

Читайте также: Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко

Что предшествовало?

Читайте также: "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в расписании движения поездов из Одессы после атак РФ

Автор: 

Одесса (8117) Одесская область (4024) энергетика (2914) Свириденко Юлия (320) Одесский район (380)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти мені тут не ляля , а всі ресурси кидайте в Одесу
показать весь комментарий
15.12.2025 18:08 Ответить
Немає ядерної зброї - немає світла.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:13 Ответить
Неzламно та пАтужно вже четверту добу безсвітла, тепла та води!
Оце так самміти насмітили(
показать весь комментарий
15.12.2025 18:16 Ответить
Безцінна констатація факту.
Сарказм.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:31 Ответить
 
 