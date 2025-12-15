Свириденко: Повреждения энергосистемы в Одессе существенные, восстановление сетей требует времени

В результате российских атак энергосистемы в Одессе получили существенные повреждения. Восстановление сетей всего города требует времени.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Работы по восстановлению продолжаются

"Заслушала доклады руководства Одесской ОГА и соответствующих служб по восстановлению Одессы после российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Электроснабжение уже восстановлено для более 180 тысяч потребителей. Работы по восстановлению всех районов города продолжаются круглосуточно", - сообщила глава правительства.

Тепло- и водоснабжение

Кроме этого, по словам Свириденко:

Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено.

Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется по мере необходимости по заявкам от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни.

Она добавила, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле.

"Повреждения энергосистемы врагом существенные, поэтому восстановление сетей всего города требует времени", - добавила глава Кабмина.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.

По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.

В Одесской области 14 декабря отменена часть рейсов "Укрзализныци".

