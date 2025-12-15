Германия планирует углубить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере: представлен 10-пунктный план

Германия готовит всеобъемлющее партнерство с Украиной в оборонной сфере, которое должно принести выгоду обеим странам.

Об этом пишет издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь?

Так, с Украиной будет начато всеобъемлющее партнерство в сфере вооружения. В среднесрочной перспективе это будет означать, что немецко-украинское оружие будет использоваться на передовой. Немецкие вооруженные силы также будут его использовать.

Германия в настоящее время является крупнейшим военным донором Украины. Сейчас дается старт следующему этапу, от которого, как ожидается, выиграют и Германия, и ее оборонная промышленность, пишет Bild.

Читайте также: "Репарационный кредит" как основа финансовой поддержки Украины — модель, по которой можно и нужно двигаться, — МИД ФРГ

План

Издание получило доступ к десятипунктному плану военного сотрудничества.

Он предусматривает:

Регулярные консультации высокого уровня по вопросам оборонной политики между министерствами обороны.

Создание офиса для украинской оборонной промышленности в Берлине (Ukraine Freedom House), что улучшит взаимодействие с немецкими компаниями. Одновременно с этим - укрепление контактных пунктов для немецкой оборонной промышленности в Украине (в частности через посольство Германии в Киеве).

Больше персонала и полномочий для военных атташе в посольстве Германии в Киеве, постоянный профессиональный обмен информацией о том, какое оружие необходимо.

Новые флагманские проекты для совместных исследований, разработок и производства вооружения. Цель состоит в использовании лидерства украинской промышленности в сфере беспилотных летательных аппаратов и смежных технологий.

Непрерывный трансфер технологий в еще большем количестве совместных предприятий в оборонном секторе, с обменом в обоих направлениях. Это также означает: производство оружия, разработанного в Украине, в Германии.

Создание крупного альянса с европейскими партнерами для закупки оружия для Украины - частично также с использованием оружия украинского производства.

Интеграция украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонной продукции.

Возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины.

Постоянный обмен информацией о событиях на фронте. Планы включают передачу и использование записанных цифровых данных с поля боя в Украине, а также обмен практическим опытом по использованию немецких оборонных технологий в Украине.

Создание специального антикоррупционного щита для сделок с вооружением с Украиной.

Читайте: Отказ Украины от НАТО может быть приемлем для РФ, - Вадефуль