Германия планирует углубить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере: представлен 10-пунктный план
Германия готовит всеобъемлющее партнерство с Украиной в оборонной сфере, которое должно принести выгоду обеим странам.
Об этом пишет издание Bild, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Так, с Украиной будет начато всеобъемлющее партнерство в сфере вооружения. В среднесрочной перспективе это будет означать, что немецко-украинское оружие будет использоваться на передовой. Немецкие вооруженные силы также будут его использовать.
Германия в настоящее время является крупнейшим военным донором Украины. Сейчас дается старт следующему этапу, от которого, как ожидается, выиграют и Германия, и ее оборонная промышленность, пишет Bild.
План
Издание получило доступ к десятипунктному плану военного сотрудничества.
Он предусматривает:
- Регулярные консультации высокого уровня по вопросам оборонной политики между министерствами обороны.
- Создание офиса для украинской оборонной промышленности в Берлине (Ukraine Freedom House), что улучшит взаимодействие с немецкими компаниями. Одновременно с этим - укрепление контактных пунктов для немецкой оборонной промышленности в Украине (в частности через посольство Германии в Киеве).
- Больше персонала и полномочий для военных атташе в посольстве Германии в Киеве, постоянный профессиональный обмен информацией о том, какое оружие необходимо.
- Новые флагманские проекты для совместных исследований, разработок и производства вооружения. Цель состоит в использовании лидерства украинской промышленности в сфере беспилотных летательных аппаратов и смежных технологий.
- Непрерывный трансфер технологий в еще большем количестве совместных предприятий в оборонном секторе, с обменом в обоих направлениях. Это также означает: производство оружия, разработанного в Украине, в Германии.
- Создание крупного альянса с европейскими партнерами для закупки оружия для Украины - частично также с использованием оружия украинского производства.
- Интеграция украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонной продукции.
- Возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины.
- Постоянный обмен информацией о событиях на фронте. Планы включают передачу и использование записанных цифровых данных с поля боя в Украине, а также обмен практическим опытом по использованию немецких оборонных технологий в Украине.
- Создание специального антикоррупционного щита для сделок с вооружением с Украиной.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
має бути:
1) зброя;
2) зброя;
...
...
10) зброя, багато збої.