Німеччина планує поглибити співпрацю з Україною в оборонній сфері: представлено 10-пунктний план

Німеччина готує всеосяжне партнерство із Україною в оборонній сфері, що має принести вигоду обом країнам.

Про це пише видання Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Так, із Україною буде започатковано всеосяжне партнерство у сфері озброєння. У середньостроковій перспективі це означатиме, що німецько-українська зброя використовуватиметься на передовій. Німецькі збройні сили також її використовуватимуть.

Німеччина наразі є найбільшим військовим донором України. Наразі дається старт наступному етапу, від якого, як очікується, виграють і Німеччина, і її оборонна промисловість, пише Bild.

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План

Видання отримало доступ до десятипунктного плану військової співпраці.

Він передбачає:

Регулярні консультації високого рівня з питань оборонної політики між міністерствами оборони;

Створення офісу для української оборонної промисловості в Берліні ("Ukraine Freedom House"), що покращить взаємодію з німецькими компаніями. Одночасно з цим - зміцнення контактних пунктів для німецької оборонної промисловості в Україні (зокрема через посольство Німеччини в Києві);

Більше персоналу та повноважень для військових аташе в посольстві Німеччини в Києві, постійний професійний обмін інформацією про те, яка зброя потрібна;

Нові флагманські проєкти для спільних досліджень, розробок та виробництва озброєння. Мета полягає у використанні лідерства української промисловості у сфері безпілотних літальних апаратів та суміжних технологій;

Безперервний трансфер технологій у ще більшій кількості спільних підприємств у оборонному секторі, з обміном в обох напрямках. Це також означає: виробництво зброї, розробленої в Україні, в Німеччині;

Створення великого альянсу з європейськими партнерами для закупівлі зброї для України - частково також з використанням зброї українського виробництва;

Інтеграція української промисловості в загальноєвропейський ринок оборонної продукції;

Можливе використання федеральних інвестиційних гарантій для інвестицій в оборонну промисловість України;

Постійний обмін інформацією про події на фронті. Плани включають передачу та використання записаних цифрових даних з поля бою в Україні, а також обмін практичним досвідом щодо використання німецьких оборонних технологій в Україні;

Створення спеціального антикорупційного щита для угод з озброєнням з Україною.

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