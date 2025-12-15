"Репараційний кредит" як основа фінансової підтримки України - модель, якою можна і слід рухатися, - МЗС ФРН

У Німеччині вважають ідею надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених активів РФ моделлю, якої потрібно дотримуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив державний міністр у справах Європи МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі.

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"Як ви знаєте, є країни, які тут усе ще мають застереження. Переговори тривають. Фрідріх Мерц сам кілька днів тому був тут, у Брюсселі, в Бельгії, щоб у розмовах із партнерами наполягати на тому, що ми повинні надіслати тут справжній сигнал", - сказав міністр стосовно ситуації навколо використання заморожених російських активів.

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Він зауважив, що ситуація є непростою, але "Україна потребує нашої підтримки" і тому ті, хто мають застереження щодо ідеї репараційного кредиту, повинні "також бути здатними запропонувати альтернативи". Однак, як додав Кріхбаум, жодної дієвої альтернативної пропозиції не було представлено.

"Ми повинні також фінансово забезпечити Україну. Модель, яка була для цього запропонована – модель репараційних кредитів, – це модель, якою можна і слід рухатися", - наголосив держміністр.

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Російські активи для допомоги Україні