"Репараційний кредит" як основа фінансової підтримки України - модель, якою можна і слід рухатися, - МЗС ФРН
У Німеччині вважають ідею надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених активів РФ моделлю, якої потрібно дотримуватися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив державний міністр у справах Європи МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі.
"Як ви знаєте, є країни, які тут усе ще мають застереження. Переговори тривають. Фрідріх Мерц сам кілька днів тому був тут, у Брюсселі, в Бельгії, щоб у розмовах із партнерами наполягати на тому, що ми повинні надіслати тут справжній сигнал", - сказав міністр стосовно ситуації навколо використання заморожених російських активів.
Він зауважив, що ситуація є непростою, але "Україна потребує нашої підтримки" і тому ті, хто мають застереження щодо ідеї репараційного кредиту, повинні "також бути здатними запропонувати альтернативи". Однак, як додав Кріхбаум, жодної дієвої альтернативної пропозиції не було представлено.
"Ми повинні також фінансово забезпечити Україну. Модель, яка була для цього запропонована – модель репараційних кредитів, – це модель, якою можна і слід рухатися", - наголосив держміністр.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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