Глава МЗС Данії Расмуссен: ЄС має забезпечити "репараційну позику", інакше "ми покинемо Україну у дуже скрутній ситуації"

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що для Європейського Союзу вкрай важливо забезпечити рішення щодо так званої "репараційної позики" для України, аби Київ мав ресурси на наступний рік і щоб Європа довела здатність ухвалювати необхідні рішення.

Про це він сказав у коментарях ЗМІ перед засіданням Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами Расмуссена, вже цього тижня потрібно ухвалити рішення, яке забезпечить Україні фінансову визначеність і ресурси для продовження боротьби. Він наголосив, що фактично існує лише одна реальна опція.

"А єдина опція, яка фактично є - це репараційна позика, для якої потрібна кваліфікована більшість. Для усіх інших потрібне одностайне рішення… Це буде не сьогодні, але це повинно відбутися, коли Єврорада зустрінеться пізніше цього тижня. Бо інакше ми покинемо Україну у дуже скрутній ситуації - і, на жаль, продемонструємо світу, що у тій характеристиці, яку США нещодавно дали Європі, є частка правди", - сказав очільник МЗС Данії.

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Він також наголосив на репутаційних ризиках для Євросоюзу у разі бездіяльності. "Америка дивиться на Європу і вважає нас слабкими – і ми й будемо такими, якщо не будемо діяти", - заявив Расмуссен.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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