Глава МИД Дании Расмуссен: ЕС должен обеспечить "репарационный кредит", иначе "мы оставим Украину в очень сложной ситуации"

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что для Европейского Союза крайне важно обеспечить решение по так называемому "репарационному кредиту" для Украины, чтобы Киев имел ресурсы на следующий год и чтобы Европа доказала способность принимать необходимые решения.

Об этом он сказал в комментариях СМИ перед заседанием Совета ЕС

По словам Расмуссена, уже на этой неделе нужно принять решение, которое обеспечит Украине финансовую определенность и ресурсы для продолжения борьбы. Он подчеркнул, что фактически существует только одна реальная опция.

"А единственный вариант, который фактически есть, - это репарационный заем, для которого требуется квалифицированное большинство. Для всех остальных нужно единогласное решение... Это будет не сегодня, но это должно произойти, когда Евросовет соберется позже на этой неделе. Иначе мы оставим Украину в очень сложной ситуации - и, к сожалению, продемонстрируем миру, что в той характеристике, которую США недавно дали Европе, есть доля правды", - сказал глава МИД Дании.

Он также подчеркнул репутационные риски для Евросоюза в случае бездействия. "Америка смотрит на Европу и считает нас слабыми - и мы будем такими, если не будем действовать", - заявил Расмуссен.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

