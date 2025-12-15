Каллас о репарационном займе Украине: Решение найдем несмотря на угрозы РФ

В нынешних условиях именно репарационный заем рассматривается как наиболее целесообразный инструмент финансирования потребностей Украины в 2026–2027 годах, тогда как заявления России носят характер лишь риторических угроз.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Относительно финансирования Украины

Президент Евросовета Кошта сказал, что никто не покинет саммит, пока не будет результата, пока не получим решение о финансировании для Украины", - отметила Каллас, добавив, что самым надежным вариантом является репарационный заем, "и именно над ним мы работаем".

"Мы еще не достигли цели, и все становится все сложнее, но мы продолжаем работать, у нас еще есть несколько дней", - сказала Каллас.

Она признала давление со стороны различных заинтересованных сторон, одновременно подчеркнув, что "другие варианты, на самом деле, не работают".

"Мы уже пробовали это раньше - два года назад, когда я предложила облигации ЕС, и это не сработало, потому что нужна единодушная поддержка. Репарационный заем мы можем принять квалифицированным большинством. Это означает, что он не поступает из денег наших налогоплательщиков, что также важно, и это также четко сигнализирует о том, что если кто-то наносит ущерб другой стране, он должен выплатить репарации", - сказала Каллас.

Она отметила, что в формате квалифицированного большинства голос Бельгии все же важен: "У них хранится большинство активов, и я считаю важным, чтобы Бельгия была с нами".

Относительно угроз РФ

Комментируя угрозы, которые Россия заявляла странам-членам ЕС в отношении репарационного займа, Каллас отметила: "Некоторые страны Европы больше привыкли к угрозам, звучащим со стороны России, чем другие, и я хочу сказать вам, что это только угрозы. Мы уже видели это раньше. Если мы будем оставаться едиными - мы гораздо сильнее".

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь, российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

