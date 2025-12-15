"Репарационный кредит" как основа финансовой поддержки Украины - модель, которой можно и нужно двигаться, - МИД ФРГ

В Германии считают идею предоставления "репарационного кредита" Украине на основе замороженных активов РФ моделью, которой нужно следовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил государственный министр по делам Европы МИД Германии Гюнтер Крихбаум перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.

"Как вы знаете, есть страны, которые здесь все еще имеют оговорки. Переговоры продолжаются. Фридрих Мерц сам несколько дней назад был здесь, в Брюсселе, в Бельгии, чтобы в разговорах с партнерами настаивать на том, что мы должны послать здесь настоящий сигнал", - сказал министр относительно ситуации вокруг использования замороженных российских активов.

Он отметил, что ситуация сложная, но "Украина нуждается в нашей поддержке" и поэтому те, кто имеют оговорки по поводу идеи репарационного кредита, должны "также быть способными предложить альтернативы". Однако, как добавил Крихбаум, ни одного действенного альтернативного предложения представлено не было.

"Мы должны также финансово обеспечить Украину. Модель, которая была для этого предложена – модель репарационных кредитов, – это модель, которой можно и нужно двигаться", – подчеркнул госминистр.

Российские активы для помощи Украине