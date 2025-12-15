"Репарационный кредит" как основа финансовой поддержки Украины - модель, которой можно и нужно двигаться, - МИД ФРГ
В Германии считают идею предоставления "репарационного кредита" Украине на основе замороженных активов РФ моделью, которой нужно следовать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил государственный министр по делам Европы МИД Германии Гюнтер Крихбаум перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.
"Как вы знаете, есть страны, которые здесь все еще имеют оговорки. Переговоры продолжаются. Фридрих Мерц сам несколько дней назад был здесь, в Брюсселе, в Бельгии, чтобы в разговорах с партнерами настаивать на том, что мы должны послать здесь настоящий сигнал", - сказал министр относительно ситуации вокруг использования замороженных российских активов.
Он отметил, что ситуация сложная, но "Украина нуждается в нашей поддержке" и поэтому те, кто имеют оговорки по поводу идеи репарационного кредита, должны "также быть способными предложить альтернативы". Однако, как добавил Крихбаум, ни одного действенного альтернативного предложения представлено не было.
"Мы должны также финансово обеспечить Украину. Модель, которая была для этого предложена – модель репарационных кредитов, – это модель, которой можно и нужно двигаться", – подчеркнул госминистр.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
