Війна РФ проти України зруйнувала систему безпеки в Європі, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на бізнес-форумі заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало серйозним випробуванням для європейської безпеки та стабільності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив на необхідності посилення здатності Європи до спротиву сучасним загрозам.

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Європейська стійкість в умовах війни

За словами Мерца, саме тому гаслом форуму було обрано "Стійкість у дії". Він підкреслив, що війна, розв’язана Росією у 2022 році, фактично триває й досі та є "злочинним нападом на Україну і на світопорядок".

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Мерц запросив деяких європейських партнерів для перемовин

У сьогоднішній робочій зустрічі в Берліні, присвяченій ситуації в Україні, візьмуть участь, окрім канцлера Фрідріха Мерца, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Нідерландів, Польщі та Швеції.

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Енергетика та оборона

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський під час виступу на бізнес-форумі наголосив на співпраці в енергетиці та оборонній сфері.

Візит Зеленського у Берлін пов'язаний з переговорами щодо миру.

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