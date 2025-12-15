Війна РФ проти України зруйнувала систему безпеки в Європі, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на бізнес-форумі заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало серйозним випробуванням для європейської безпеки та стабільності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив на необхідності посилення здатності Європи до спротиву сучасним загрозам.
Європейська стійкість в умовах війни
За словами Мерца, саме тому гаслом форуму було обрано "Стійкість у дії". Він підкреслив, що війна, розв’язана Росією у 2022 році, фактично триває й досі та є "злочинним нападом на Україну і на світопорядок".
Мерц запросив деяких європейських партнерів для перемовин
У сьогоднішній робочій зустрічі в Берліні, присвяченій ситуації в Україні, візьмуть участь, окрім канцлера Фрідріха Мерца, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Нідерландів, Польщі та Швеції.
Енергетика та оборона
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський під час виступу на бізнес-форумі наголосив на співпраці в енергетиці та оборонній сфері.
Візит Зеленського у Берлін пов'язаний з переговорами щодо миру.
- Сьогодні українська та американська делегації провели другий раунд переговорів.
- Зеленський розповів, що перемовини із делегацією США, які відбулися у Берліні, були продуктивними і детальними.
- Офіційний представник США повідомив, що Дональд Трамп задоволений результатами переговорів з Україною в Берліні, які відбулися протягом останніх двох днів.
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