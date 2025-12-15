Зеленський: Розмова з представниками США була продуктивною і детальною

Президент Володимир Зеленський розповів, що перемовини із делегацією США, які відбулися у Берліні, були продуктивними і детальними.

Про це глава держави сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ.

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Продутивна та детальна розмова

Президент зазначив, що подібні розмови з США є непростими.

"Вчора і сьогодні тут в Берліні відбулись наші консультації з американською стороною. У нас завжди такі розмови, вони непрості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивною, дуже багато деталей, і важливо, щоб мир став достойним – для нас це важливо",- сказав очільник держави.

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Продовження дипломатії

Зеленський наголосив на важливості продовжувати дипломатичні зусилля, спрямовані на закінчення війни.

"Ми продовжуємо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатися, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна, хто її приніс",- додав глава держави.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.



Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.



Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

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