Зеленский: Беседа с представителями США была продуктивной и подробной

Президент Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с делегацией США, которые состоялись в Берлине, были продуктивными и подробными.

Об этом глава государства сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума, информирует Цензор.НЕТ.

Продуктивный и подробный разговор

Президент отметил, что подобные разговоры с США непросты.

"Вчера и сегодня здесь в Берлине состоялись наши консультации с американской стороной. У нас всегда такие разговоры, они непростые, скажу вам честно, но разговор был продуктивным, очень много деталей, и важно, чтобы мир стал достойным – для нас это важно", – сказал глава государства.

Продолжение дипломатии

Зеленский подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий, направленных на окончание войны.

"Мы продолжаем нашу дипломатию, направленную на окончание войны. Нужно встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны. Нужно не забывать, откуда в Европу пришла эта война, кто ее принес", - добавил глава государства.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.



Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.



Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

